Tunisie: La BNA au coeur de la transformation digitale au service des Tunisiens de l'étranger

Fidèle à son engagement stratégique en faveur de la diaspora tunisienne et de sa contribution au développement économique durable, la Banque Nationale Agricole (BNA) a pris part à la troisième étape des Rencontres Régionales des Tunisiens à l'Étranger, organisée à Mahdia sous le thème : « La digitalisation, levier de développement et catalyseur d'investissement ».

Cet événement, qui a réuni les gouvernorats de Mahdia, Kairouan, Sousse, Monastir, Siliana et Kasserine, avait pour objectif de mettre en lumière les opportunités d'investissement offertes par la région, et de renforcer le rôle des Tunisiens de l'étranger dans la construction d'une économie nationale diversifiée et innovante.

Pour la BNA, la transformation digitale constitue l'un des piliers de sa vision d'avenir. L'établissement a ainsi développé des solutions innovantes permettant de simplifier les démarches, d'améliorer l'expérience client, d'élargir l'inclusion financière et de créer un environnement favorable aux investissements.

Par ailleurs, l'accompagnement de la diaspora ne se limite pas aux services bancaires classiques : il s'agit également de proposer des offres personnalisées, de faciliter les échanges grâce à des canaux de communication fluides, et de mettre à disposition des mécanismes de financement souples, encourageant l'initiative dans tous les secteurs économiques.

Il est à noter que cette orientation s'inscrit dans le cadre du partenariat conclu le 16 juillet 2025 entre la BNA et l'Office des Tunisiens à l'Étranger, visant notamment à :

Offrir des solutions bancaires flexibles associant simplicité et avantages financiers

Digitaliser les parcours clients pour un accès et une gestion à distance facilitéSoutenir les projets d'investissement, notamment dans l'immobilier, l'agriculture et l'entrepreneuriat

Renforcer la confiance et bâtir un partenariat durable avec la communauté tunisienne à l'étranger

La BNA réaffirme ainsi sa volonté de poursuivre ses efforts d'innovation et de développement au service des Tunisiens, où qu'ils se trouvent, convaincue que la Tunisie gagne en force grâce à l'engagement de chacun d'eux.