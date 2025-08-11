Tunisie: « Au violon » - Le dernier hommage scénique à Fadhel Jaziri au Festival International de Hammamet

La date du 10 août 2025 a été marquée par la représentation exceptionnelle de « Au Violon » de feu Fadhel Jaziri, qui vient de nous quitter le 11 août 2025, quelques heures après ce clap de fin scénique. Une dernière représentation offerte à Hammamet avant l'éternel voyage.

Cette récente création prend les allures d'un couronnement, celui d'une carrière prolifique de plus de 50 ans consacrée au théâtre, au cinéma et à la musique.

L'homme de théâtre, pionnier des arts en Tunisie et dans le monde arabe, signe une œuvre profonde, hybride, lyrique, qui fait échos chez les férues du théâtre depuis son avant-première phare aux Journées Théâtrales de Carthage (2024). Au fil des représentations, jusqu'à celle programmée au FIH, l'oeuvre n'a cessé de muter. Jaziri a voué sa vie au 4ème art jusqu'au dernier souffle ... avec ce dernier spectacle.

« Au violon » mêle, théâtre et musique, acteurs et musiciens sur scène, afin de raconter un récit qui oscille entre l'intime et le public, le citoyen et la patrie. La création raconte l'histoire de la Tunisie, reflète un cheminement personnel, et prend la forme d'un testament bouleversant.

Dans un décor épuré, Fadhel Jaziri a mis en scène dans « Au violon », un violoniste vieillissant, autrefois membre de l'orchestre national, qui se remémore les grandes heures de sa vie musicale, entre espoirs, désillusions et souvenirs fragmentés. Ce personnage fictif solaire, humain, devient le miroir d'une Tunisie en constante mutation, traversée par des bouleversements politiques, sociaux et artistiques. Ce saut dans le temps est grandement vécu par un luthiste et deux violonistes, dont l'un est l'époux d'une prétendue chanteuse célèbre.

Musicalement, la création est dense : elle s'ouvre sur « Shahrazade » de Korsakov. Au fil des évènements, d'autres morceaux comme ceux d'Oum Kalthoum « Enta Omri » et un autre de Mohamed Abdelwaheb ou de Naâma, séduisent les plus mélomanes des spectateurs présents. Le personnage central de la pièce se remémore sa jeunesse et spécialement de ses années au conservatoire de musique de Tunis, autrefois dirigé par Ahmed Achour. « El Rachidia » occupe aussi ses souvenirs. Un hommage est rendu à un professeur tchèque qui lui a enseigné un morceau de Beethoven « Claire de Lune ».

La nostalgie exprimée dans cette pièce prend vie sur scène dans une succession d'évènement marquants, de créations et de personnalités, qui ont fait et défait les 60 ans de la Tunisie : Mohamed Driss et son « Mourad III », Habib Boularès, Fredj Chouchane, Ridha Kalai, Zoubeir Turki et les chansons de l'egyptienne, Leila Mourad, le chanteur et compositeur italien, Adriano Celentano, les célébrités qui sont passées par la Coupole d'El Menzah, à l'instar d'Oum Kalthoum, Sabah, Abdel Halim Hafez... La troupe de musique de la Radio Nationale sous la direction de Ben Algia, Sayed Chatta venu d'Egypte, le chanteur espagnol Julio Iglesias, Hédi Jouini, Hédi Guella etc. Sans oublier les succès du Nouveau Théâtre « Arab » et « El Awada ». Puis la guerre du Golfe, la destitution de Bourguiba et l'arrivée au pouvoir de Ben Ali. « Nouba », « El Hadhra », et pour finir, la révolution et son fameux « Dégage » à Ben Ali.

La musique dans « Au Violon » alimente la mémoire collective avec comme fil conducteur une histoire attachante et une narration qui capte de bout en bout. Les interprètes sont Ichraq Matar, Slim Dhib, Ilyes Blagui, Mahdi Dhaker, Lotfi Safi et Ghaith Nafati.

Cette dernière oeuvre englobe tout ce qu'a créé l'artiste : accomplissements, oeuvres diverses incontournables, projets. Le grand Fadhel Jaziri a évoqué toute une époque, celle dont il était le témoin. L'histoire, ses tournants et ses tourments y sont grandement étalés, avec une saisissante maîtrise.

Créée contre contre l'oubli, « Au Violon » a la vocation d'une archive qui compile une vie monumentale, truffée de succès, de réussites, et totalement consacrée aux arts et à la culture. Son départ, qui a coïncidé avec sa représentation à l'amphithéâtre de Hammamet, résonne comme un dernier cadeau à un festival et à une scène qu'il chérissait particulièrement. Ce lieu magique, à qui il a consacré une immense partie de ses accomplissements, vivra désormais à sa mémoire et à celles et ceux qui l'ont traversé avant de partir vers l'éternité.

Le comité directeur du festival présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à la scène artistique et culturelle tunisienne et arabe.