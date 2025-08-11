Tunisie: La BNA aux côtés de la diaspora pour faire du Sud un moteur de développement

Engagée aux côtés de la communauté tunisienne à l'étranger, la Banque Nationale Agricole (BNA) a participé à la deuxième étape des Rencontres Régionales des Tunisiens à l'Étranger dans la région Sud, organisée à Djerba sous le slogan : «Valorisez votre expertise... contribuez au développement de votre région».

Rassemblant les gouvernorats de Médenine, Kébili, Gabès et Tataouine, cette rencontre a mis en avant la volonté commune d'intégrer pleinement les compétences et expériences des Tunisiens de l'étranger dans la dynamique économique nationale - non plus seulement comme source de transferts financiers, mais comme acteurs majeurs de la croissance et de l'innovation, en particulier dans le Sud du pays.

La BNA fonde son action envers la diaspora sur une approche globale : proximité, écoute active et accompagnement concret. Cela se traduit par la création de produits et services sur mesure, l'instauration de canaux de communication efficaces, ainsi que par la mise en place de solutions de financement innovantes pour soutenir l'investissement dans une diversité de secteurs.

Cette démarche s'inscrit dans le prolongement de l'accord stratégique signé le 16 juillet 2025 avec l'Office des Tunisiens à l'Étranger, prévoyant :

* Des offres bancaires attractives et adaptées aux besoins spécifiques de la diaspora

* La digitalisation des services pour un accès simplifié et une gestion instantanée

* L'accompagnement des projets dans l'immobilier, l'agriculture et l'entrepreneuriat

* Le développement d'une relation de confiance durable et partenariale

Par sa présence active à Djerba, la BNA réaffirme son engagement à oeuvrer main dans la main avec les Tunisiens de l'étranger pour faire du Sud tunisien une véritable locomotive de développement, convaincue que « *Ensemble, nous faisons du Sud un moteur de croissance... et rendons la Tunisie plus forte* ».