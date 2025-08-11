Congo-Brazzaville: Transport et logistique - Un nouvel ouvrage plaide pour l'intégration économique du pays

Présenté le 8 août à Brazzaville, le livre du Dr Dominique Candide Fabrice Koumou Boulas, « Impact du secteur des transports et de logistique sur le développement économique et social pour l'intégration régionale de la République du Congo », met en lumière le rôle stratégique des infrastructures et de la logistique dans la diversification économique, la création d'emplois et l'intégration régionale à l'ère de la Zone de libre-échange continentale (Zlécaf). Publié aux éditions L'Harmattan (Dakar) en juin 2025, l'ouvrage de 265 pages est préfacé par le Pr Yassine Helmi.

La cérémonie de dédicace a réuni universitaires, praticiens du secteur logistique et acteurs politiques autour d'un ouvrage qui se veut à la fois diagnostic et feuille de route. Après la présentation du livre, une critique littéraire approfondie a été offerte par le Pr Moukala Kadima Nzusi, suivie d'échanges vifs avec le public et d'une séance de signatures. Dans ses 265 pages, l'auteur, docteur en sciences de gestion et spécialiste reconnu du transport et de la logistique, développe l'idée centrale que ces secteurs ne sauraient être considérés comme des simples services auxiliaires. Les transports et logistiques constituent des leviers stratégiques pour transformer l'économie congolaise, renforcer l'unité territoriale et accélérer l'intégration régionale.

Le livre examine notamment l'impact du développement des transports sur le produit intérieur brut, l'emploi et les échanges commerciaux, ainsi que le rôle de la logistique dans la compétitivité nationale. Parmi les études de cas analysées figurent les programmes d'amélioration du port de Pointe-Noire, les corridors de transit et les projets d'aménagement des zones économiques spéciales en République du Congo. L'auteur évalue comment ces infrastructures peuvent améliorer la vie quotidienne des populations, créer de la richesse et générer des emplois, tout en offrant des ressources supplémentaires permettant de financer des projets sociaux.

Un diagnostic sans concession accompagne ces propositions : la baisse continue des revenus de l'État issus du secteur extractif contraint le Congo à recourir davantage à l'emprunt sur les marchés financiers. Face à cette vulnérabilité budgétaire, le Dr Dominique Koumou Boulas identifie des opportunités de financement internes (liées aux activités logistiques et régionales) qui pourraient stabiliser les recettes publiques si elles sont mieux exploitées. L'auteur met aussi l'accent sur la nécessité d'une meilleure interconnectivité entre les pays d'Afrique centrale. Selon lui, l'insuffisance des liaisons routières, ferroviaires, maritimes et aériennes prive la région d'une part importante des avantages offerts par la Zlécaf et limite l'accès aux marchés régionaux et mondiaux.

La qualité de l'écriture saluée par la critique

Le Pr Moukala Kadima Nzusi a rappelé lors de la critique : « Que ce soit en politique, en économie ou ailleurs, l'intégration est incontournable. Elle passe par des infrastructures performantes : routes, rails, voies maritimes et aériennes. » Il a salué la qualité de l'écriture et la richesse documentaire de l'ouvrage, soulignant le potentiel de la logistique pour générer des emplois directs et indirects.

Au-delà du constat, le livre propose des recommandations concrètes : renforcer les infrastructures portuaires et les corridors, développer des zones économiques spéciales bien régulées, améliorer le cadre réglementaire pour faciliter les échanges et investir dans la formation pour doter la région de compétences logistiques adaptées. Le Dr Dominique Koumou Boulas espère que ces propositions inspireront les autorités congolaises à intégrer la dimension logistique dans leurs politiques de diversification économique.

À propos de l'auteur : Dominique Candide Fabrice Koumou Boulas est directeur général du Conseil congolais des chargeurs et président de l'Union des chargeurs africains. Fondateur du Centre TRANMAR à Pointe-Noire, il est également consultant international et enseignant dans plusieurs institutions congolaises. Son ouvrage revendique le statut de première contribution congolaise approfondie sur les défis et les opportunités du transport et de la logistique pour le développement national et régional.