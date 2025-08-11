Congo-Brazzaville: Entrepreneuriat - La première édition du forum social des jeunes en milieu chrétien a vécu

11 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Séverin Ibara

Les travaux ont eu lieu du 8 au 9 aout à Pointe-Noire en presence du Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, sur le thème « Foi action et vision, valoriser l'entrepreneuriat jeune en milieu chrétien pour un impact durable dans le vivre ensemble ».

Les travaux de ce forum ont débuté par un panel des directeurs généraux et départementaux de l'écosystème du ministère des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat qui ont respectivement présenté les missions de leurs structures, les mécanismes de création d'entreprise, de soutien et d'accompagnement.

S'exprimant pour la circonstance, l'archevêque métropolitain de Pointe-Noire Mgr Abel Liluala a exhorté les jeunes chrétiens à exploiter leurs talents. « Chers jeunes, il vous faut passer à l'action parce que Dieu veut vous voir fructifier les talents qu'il vous a donnés, il vous faut investir sur toutes les activités qui se présentent à vous, comme les semeurs de l'évangile car votre semence finira par tomber sur la bonne terre » a-t-il déclaré.

Pour sa part, la ministre des Petites et Moyennes entreprise et de l'Artisanat, Jacqueline Lydia Mikolo, a relevé de son côté les structures sous tutelles qui ont déjà réalisé le forum au cours du premier semestre de cette année.

Signalons que ce forum est organisé par le ministère des Petites et Moyennes entreprises et de l'Artisanat en partenariat avec l'archidiocèse de Pointe-Noire et environ 1500 jeunes chrétiens de l'Eglise catholique y ont pris part.

