Afrique Centrale: Zone Cémac - Réouverture de l'école inter-États des douanes à Bangui

Douze ans après sa relocalisation en Guinée équatoriale, l'école inter-États des douanes de la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale (Cémac) s'apprête à rouvrir à Bangui. Ce retour, programmé pour la rentrée d'octobre, marque un tournant tant pour la formation régionale que pour le positionnement diplomatique de la République centrafricaine au sein de la zone Cémac.

Une opération de nettoyage du site, menée le 9 août, a lancé la dernière phase des travaux de réhabilitation de l'école régionale. Selon le ministre centrafricain des Finances et du Budget, Hervé Ndoba, les travaux sont aujourd'hui achevés à « environ 90 % ». L'extension réalisée permettra d'accueillir près de 300 stagiaires et étudiants, contre environ 120 auparavant, a-t-il précisé, renforçant ainsi la capacité d'accueil de l'établissement pour les hommes et les femmes de la sous-région. « Nous sommes heureux de voir aujourd'hui que ces travaux sont à environ 90% de finition [...] Il vous souviendra qu'à l'époque nous avons au niveau de l'école inter-États des douanes environ 120 stagiaires et étudiants et aujourd'hui l'extension que nous avons engagée au sein de l'école nous permettrait d'accueillir environ 300 personnes », a indiqué Hervé Ndoba.

La réinstallation de l'école à Bangui vise à renforcer les compétences locales en matière de douane tout en consolidant la présence de cette institution communautaire dans un environnement que les autorités jugent désormais sûr et viable. Pour le directeur de l'école, Doumapi Taingam, cette relocalisation envoie également « un signal fort » à la communauté internationale. Il a indiqué que, hormis lui et le directeur administratif et financier présents sur place, le reste du personnel se trouve encore en Guinée équatoriale et devrait être déployé dans les jours à venir, une fois les moyens mis à disposition. « Le reste du personnel est encore en Guinée équatoriale, nous attendons les moyens qui seront mis à notre dispositions pour leur déploiement dans les prochains jours », a-t-il déclaré.

Au-delà des aspects techniques, le retour de l'école est perçu comme un levier de rayonnement diplomatique pour la Centrafrique. Avec des infrastructures modernisées et une capacité d'accueil accrue, l'établissement ambitionne de redevenir un pôle régional d'excellence et de confirmer le pays comme un partenaire crédible dans le processus d'intégration économique régionale.