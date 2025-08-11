Congo-Brazzaville: Formation qualifiante - Des jeunes de Pointe-Noire outillés aux métiers manuels

11 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Le Fonds national d'appui à l'employabilité et à l'apprentissage (Fonea) a initié et organisé dans la ville économique une session de formation au profit de cent jeunes dont quelques femmes. Cette formation qualifiante et gratuite a porté sur les métiers de l'échafaudage, du sablage et de la peinture industrielle, des secteurs en plein essor à Pointe-Noire.

Grâce à cette initiative, ces jeunes ont acquis des compétences recherchées et valorisées sur le marché de l'emploi, leur permettant ainsi de renforcer leurs chances d'insertion professionnelle et de contribuer au développement économique de ce département en particularité et du Congo en général.

La cérémonie de clôture et de remise des diplômes de cette session de formation s'est déroulée, le 9 aout, à Pointe-Noire en présence du ministre chargé de la Formation qualifiante et de l'Emploi, Hugues Ngouelondélé, ainsi que des autres membres du gouvernement.

