Afrique: Chan 2024 - Le Congo rencontre le Sénégal ce mardi

Une semaine après avoir partagé les points avec le Soudan 1-1, les Diables rouges retrouvent le terrain ce mardi pour en découdre avec le Sénégal, le leader du groupe D dans le cadre de la deuxième journée de la phase des poules.

Le Sénégal caracole seul en tête avec trois points devant le Congo, le Soudan a un point et le Nigeria est le dernier avec aucun point pour l'heure. C'est pour la première fois que le Congo affronte le Sénégal dans le Chan. Sénégal-Congo a une saveur très particulière parce que ce match est très déterminant pour les Diables rouges qui doivent l'emporter pour se positionner à la première place du groupe et conserver toutes leurs chances de se qualifier pour les quarts de finale.

Le sélectionneur Barthélémy Ngatsono et Japhet Mankou présents ont eu conférence de presse d'avant match lundi sont plus que déterminés à faire un bon résultat contre les tenants du titre vainqueurs du Nigeria 1-0, lors de la première journée.

Le Sénégal a un statut à défendre. Mais les Diables rouges, a estimé le sélectionneur, sont prêts à relever le défi dans le but de remporter les trois points très importants pour la suite. Depuis que le Congo participe à cette compétition les deuxièmes journées réussissent souvent aux Diables rouges. De la première participation en 2014 et jusqu'à leur dernière, le Congo n'a enregistré aucune défaite pour une bouteille à moitié vide et pleine, deux victoires contre l'Ethiopie et le Burkina Faso et deux nuls contre le Niger. Une série qu'il faut à tout prix entretenir. Dans l'autre rencontre du groupe, les Super Eagles tenteront de se relancer face aux Crocodiles du Nil.