Madagascar: Plan d'action de Nice - Une application concrète dans l'Océan indien

Ce plan international vise à renforcer les connaissances scientifiques marines, à promouvoir la gouvernance des espaces marins.

La région Océan Indien sera un espace d'application concret du Plan d'action de Nice pour l'Océan. C'est ce qui a été décidé par les Etats membres de la Commission de l'Océan Indien (COI), en marge de la 3ème Conférence des Nations unies sur l'océan (UNOC-3), tenue à Nice en juin 2025.

Madagascar s'illustre particulièrement dans cet engagement. D'ailleurs, en marge de l'UNOC-3, le président Andry Rajoelina, a souligné l'importance de la coopération régionale au sein de la COI, notamment dans la lutte contre la pêche illégale et le développement de l'économie bleue. Concrètement, Madagascar participe activement au Plan régional de surveillance des pêches, soutenu par l'Union européenne.

La 65e mission de ce programme, menée lors de l'UNOC-3, a permis l'arrestation d'un navire sri-lankais en infraction. Ce qui démontre la mobilisation régionale pour la protection des ressources halieutiques.

Avancées

Au-delà de Madagascar, la COI porte un large éventail d'actions pour la gestion durable des océans. Ces initiatives vont de la lutte contre la pollution plastique, à des projets comme ExPLOI (Expédition Plastique Océan Indien) en passant par la résilience des communautés côtières via le projet RECOS (Résilience des populations et des écosystèmes côtiers du sud-ouest de l'Océan Indien).

La région ambitionne aussi d'atteindre l'objectif 30x30, qui consiste à protéger 30% des zones marines nationales d'ici cinq ans. Cet engagement collectif traduit une volonté forte de préserver l'Océan Indien face aux défis climatiques et environnementaux, alliant science, gouvernance et solidarité régionale.