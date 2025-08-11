Madagascar: Ambohidratrimo - Deux morts en deux jours dans des circonstances troublantes

Deux corps sans vie ont été découverts à quelques jours d'intervalle dans le district d'Ambohidratrimo, relançant les inquiétudes sur la sécurité dans cette partie d'Analamanga.

La première macabre découverte remonte au mardi 5 août 2025 vers 16h30, dans la commune de Talatamaty. Alertés par le chef fokontany de Tanjondava, les gendarmes et un médecin du CSB II se sont rendus à Ambonilaoka, où le corps sans vie d'une femme d'environ 48 ans a été retrouvé flottant dans une étendue d'eau. Aucune pièce d'identité ni téléphone n'a été retrouvé sur elle, et personne ne semble la connaître.

Selon le médecin, elle serait décédée dans la nuit, probablement des suites d'une maladie chronique. Aucune trace de violence n'a été relevée, si ce n'est des blessures aux yeux causées par des animaux. Deux jours plus tard, le jeudi 7 août vers 10h30, un autre corps a été signalé à Ambato, à plus de 30 kilomètres du chef-lieu de la commune rurale Imerimandroso.Cette fois-ci, il s'agissait d'un homme, âgé de 54 ans, retrouvé dans un canal, en état de décomposition.

Il avait quitté son domicile le lundi précédent pour aller faire des courses, mais n'était jamais revenu. Ses proches ont indiqué qu'il avait probablement marché jusqu'à destination, faute de bus, et qu'il était en état d'ivresse. Son téléphone et son sac ont été retrouvés sur lui. Si aucune preuve de meurtre n'a été établie dans les deux cas, la gendarmerie poursuit ses investigations. Dans l'attente de réponses claires, ces deux disparitions laissent derrière elles de nombreuses questions et renforcent un climat d'insécurité latent à Ambohidratrimo.