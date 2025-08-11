Madagascar: Vente de drogue dure - Un Tanzanien arrêté aux 67 Ha et incarcéré à Tsiafahy

Aux 67 Ha, la traque d'un vendeur de crystal meth s'achève derrière les murs de Tsiafahy

Cela faisait plusieurs jours que les policiers du Service central de lutte contre les stupéfiants observaient ses allées et venues. Chaque soir, dans les ruelles animées des 67 Ha Nord, un homme au visage fermé retrouvait ses "clients" à l'abri des regards.

Le produit qu'il écoulait n'avait rien d'anodin : du crystal méthamphétamine, une drogue dure qui détruit des vies en quelques mois à peine. Un ressortissant tanzanien a été appréhendé par le Service central de lutte contre les stupéfiants (SCLASSP) dans le quartier des 67 Ha Nord, dans la soirée du 6 août 2025. L'homme a été pris en flagrant délit de vente et de possession de crystal méthamphétamine, une drogue dure particulièrement addictive et dangereuse.

Cette interpellation est l'aboutissement de plusieurs jours de surveillance, déclenchée après des informations transmises par des sources fiables. Au moment de l'intervention, le suspect a tenté de s'enfuir, mais les policiers, faisant preuve de rapidité et de sang-froid, ont réussi à le maîtriser. Présenté au parquet le vendredi, le mis en cause a été placé en détention préventive à la prison de Tsiafahy, où il attendra son procès.

Cette arrestation illustre la détermination des forces de l'ordre à endiguer le trafic des stupéfiants dans la capitale et à démanteler les réseaux qui alimentent la consommation de drogues dures à Madagascar. Cette drogue de synthèse, connue pour ses effets dévastateurs et son fort potentiel addictif, gagne du terrain à Madagascar, attisant les inquiétudes des autorités.

C'est suite à des informations précises fournies par des sources bienveillantes que les enquêteurs ont placé le suspect sous étroite surveillance. Pour les enquêteurs, l'affaire est loin d'être close. Le réseau qui approvisionnait le suspect reste à identifier, et la bataille contre le crystal meth ne fait que commencer. À l'heure où la consommation de drogues dures s'invite dans les quartiers populaires de la capitale, cette opération sonne comme un avertissement : les trafiquants ne resteront pas impunis.