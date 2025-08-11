Madagascar: De Madagascar à l'Everest - Une leçon de dépassement de soi partagée à l'Université de Mahajanga

Les alpinistes malgaches qui ont mené l'expédition « De Madagascar à l'Everest » sont allés à la rencontre des universitaires de Mahajanga.

C'était lors d'une conférence organisée le 8 août dernier, au Campus de l'Université. Animée par Zouzar Bouka, président de Vision Madagascar, et ses fils Raj Alexandre et Raïs Bouka, la rencontre visait à partager avec les jeunes étudiants le concept de dépassement de soi et la persévérance, qui sont deux notions incontournables pour le développement socio-économique du pays.

D'après les organisateurs, il s'agissait d'un puissant moment de partage, d'éveil au dépassement de soiet deréflexion sur le développement personnel et collectif. A noter qu'en mai dernier, la famille Bouka a tenté l'ascension de l'Everest. Zouzar a atteint 6 800 mètres, tandis que ses fils ont gravi jusqu'à 8 600 mètres. Mais au-delà de la performance, c'est surtout l'esprit de résilience, desolidaritéet depersévérance qu'ils sont venus transmettre aux centaines d'étudiants présents, lors de la rencontre de vendredi dernier à Mahajanga.

Récompenser l'excellence

Après la projection du film « Everest », une table ronde interactive a permis des échanges riches, révélant que chaque parcours, aussi difficile soit-il, peut devenir une source d'élévation.

L'événement a aussi célébré l'excellence académique avec la remise de prix aux majors et des lots pour les 18 établissements de l'université. Portée par Vision Madagascar NGO, leWorld Trade Center Antananarivo, l'Université de Mahajanga et l'Alliance française, cette conférence s'inscrit dans un mouvement qui vise à inspirer la jeunesse malgache à viser haut, à croire en ses capacités et à contribuer activement au développement du pays.