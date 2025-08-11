Afrique: Motocross / MXoAN - Madagascar envoie cinq pilotes à Harare

11 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Heriniaina Samson

À quelques jours du coup d'envoi des championnats d'Afrique de motocross (MXoAN 2025), prévus du 15 au 17 août à Harare, au Zimbabwe, Madagascar se prépare à défendre ses couleurs avec une délégation de cinq pilotes.

La Grande Île, qui a déjà marqué les esprits lors de l'édition précédente, alignera une équipe compétitive dans plusieurs catégories, avec l'ambition de ramener de nouveaux titres. Dans la catégorie 50cc, le jeune Mathyas Ramanantsoa portera les espoirs malgaches.

En 125cc, Sincère Leung Yen et Jeremy Rakotoarimanana, tous deux champions en titre, auront à coeur de conserver leur couronne face à une concurrence relevée. Dans la catégorie reine, la 450cc, Miaro Razafimahefa et Mathias Plantive représenteront Madagascar avec l'objectif de s'imposer parmi l'élite africaine.

La délégation malgache, composée de 12 membres, incluant les pilotes et deux mécaniciens, quittera l'île le 13 août pour rejoindre Harare. Ce voyage marque une nouvelle étape dans l'engagement de Madagascar à s'affirmer comme une nation montante du motocross africain.

