Madagascar: Températures - 5°C dans les Hautes Terres centrales

11 Août 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)
Par Recueillis par José Belalahy

Une baisse des températures est prévue sur les Hautes Terres centrales et la partie Est de l'île mercredi et jeudi.

Elles reprendront une tendance à la hausse à partir de vendredi jusqu'à la fin de la semaine. C'est ce qu'annoncent les prévisions de la direction générale de la Météo en ce qui est du temps qu'il va faire dans la semaine. Le régime d'alizé, faible à localement modéré, observé actuellement, influence les conditions météorologiques du pays.

Ce jour, la majorité des villes affichent des températures maximales autour de 25 à 33°C. Antsiranana et Mahajanga devraient atteindre jusqu'à 32-33°C tandis que les minimales seront en général comprises entre 5°C dans les Hautes Terres comme à Ambatolampy et Antsirabe, et 23°C dans les régions côtières comme Antsohihy. Demain, la tendance aux températures maximales légèrement plus fraîches se confirme dans certaines zones, notamment dans le nord-est et le centre-est, où les maximales pourront descendre entre 25 et 29°C.

Les minimales resteront assez constantes, oscillant entre 6°C dans les zones plus fraîches et 23°C dans les zones basses. Le temps sera souvent nuageux, avec des averses occasionnelles possibles, ainsi que des brouillards dans certaines régions, surtout en matinée. Le service météo appelle à la prudence sur les routes.

Lire l'article original sur Midi Madagasikara.

Tagged:
Copyright © 2025 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.