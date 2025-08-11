Madagascar: Températures - 5°C dans les Hautes Terres centrales

Une baisse des températures est prévue sur les Hautes Terres centrales et la partie Est de l'île mercredi et jeudi.

Elles reprendront une tendance à la hausse à partir de vendredi jusqu'à la fin de la semaine. C'est ce qu'annoncent les prévisions de la direction générale de la Météo en ce qui est du temps qu'il va faire dans la semaine. Le régime d'alizé, faible à localement modéré, observé actuellement, influence les conditions météorologiques du pays.

Ce jour, la majorité des villes affichent des températures maximales autour de 25 à 33°C. Antsiranana et Mahajanga devraient atteindre jusqu'à 32-33°C tandis que les minimales seront en général comprises entre 5°C dans les Hautes Terres comme à Ambatolampy et Antsirabe, et 23°C dans les régions côtières comme Antsohihy. Demain, la tendance aux températures maximales légèrement plus fraîches se confirme dans certaines zones, notamment dans le nord-est et le centre-est, où les maximales pourront descendre entre 25 et 29°C.

Les minimales resteront assez constantes, oscillant entre 6°C dans les zones plus fraîches et 23°C dans les zones basses. Le temps sera souvent nuageux, avec des averses occasionnelles possibles, ainsi que des brouillards dans certaines régions, surtout en matinée. Le service météo appelle à la prudence sur les routes.