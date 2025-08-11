Afrique: Jeux CJSOI 2025 - Madagascar termine à la troisième place avec 49 médailles

Les 13es Jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'Océan Indien (CJSOI), qui se sont déroulés aux Seychelles jusqu'au samedi 9 août, ont pris fin sur une note mémorable.

Pour son retour à cette compétition multisports réservée aux jeunes de moins de 17 ans, Madagascar a brillé avec 49 médailles (15 d'or, 19 d'argent, 15 de bronze), s'assurant une méritoire troisième place au classement général. Retour sur un bilan contrasté, les performances phares et la cérémonie de clôture qui a marqué la fin de cette édition.

Un bilan en chiffres pour la délégation malgache

La délégation malgache, forte de 119 membres, était composée du ministre de la Jeunesse et des Sports, Moustapha Marson Abdulah, 1 invité du ministre, 73 athlètes, 12 jeunes, 18 encadreurs (sport et jeunesse), 6 arbitres, 1 chef de délégation, 1 chef de délégation adjoint, 2 experts, 3 membres de l'équipe médicale et 1 personne hor quota.

Ce groupe diversifié a porté haut les couleurs de la Grande Île, malgré un parcours semé d'exploits et de défis. Avec 49 médailles, Madagascar se place derrière La Réunion (138 médailles : 59 or, 49 argent, 30 bronze) et Maurice (115 médailles : 35 or, 35 argent, 45 bronze).

Les disciplines qui ont fait la différence

L'haltérophilie a été le fer de lance de Madagascar, rapportant 18 médailles (9 or, 6 argent, 3 bronze), grâce à la domination de ses leveurs de fonte. La natation suit avec 15 breloques (3 or, 4 argent, 8 bronze), portée par des performances comme celle de Rakotobe Tendry Toavina.

Le judo complète le podium des disciplines phares avec 8 médailles (1 or par Sandaniaina Rakotomalala en -66 kg, 5 argent, 2 bronze). Les basketteurs (Ankoay) ont ajouté un or en battant La Réunion (92-56) en finale, tandis que les Barea U17 en football ont décroché l'argent après une défaite 2-1 face à La Réunion. Le volet jeunesse a également contribué avec une médaille d'or, soulignant l'engagement global de la délégation.

Une cérémonie de clôture festive

La soirée de clôture, samedi à la Paradise Arena, a été un vibrant hommage aux athlètes. Les Seychelles ont passé le flambeau à Djibouti, hôte de la prochaine édition en 2029, marquant la fin d'une semaine intense.

Chaque nation a défilé autour du stade emblématique, reprenant l'élan de la cérémonie d'ouverture, et a enchanté le public avec des danses contemporaines, célébrant l'unité et la diversité de l'Océan Indien.

Un parcours contrasté mais prometteur

Si Madagascar n'a pas atteint le sommet du classement, son total de 49 médailles reflète une progression notable pour son retour aux CJSOI. L'haltérophilie et la natation ont porté l'essentiel des succès, tandis que les disciplines collectives (basket-ball, football, volley-ball) ont offert des moments de suspense, avec un or, deux argent. Malgré quelques déceptions, comme l'élimination en badminton, la délégation a démontré une résilience et un talent qui augurent bien pour l'avenir.

Vers de nouveaux horizons

Avec une troisième place et un bilan de 15 médailles d'or, Madagascar quitte les Seychelles la tête haute.

L'expérience acquise et l'enthousiasme des 119 membres de la délégation, soutenus par une équipe médicale vigilante et des supporters expatriés, posent les bases d'une nouvelle ambition. La première vague de la délégation a été belle et bien arrivée à l'aéroport d'Ivato, hier, tandis que la deuxième vague quittera Seychelles demain.

Classement général :

1- La Réunion : 138 médailles ( 59 or, 49 argent, 30 bronze)

2- Maurice : 124 médailles (52 or, 43 argent, 29 bronze)

3- Madagascar : 49 médaille (15 or,19 argent, 15 bronze)

4- Seychelles : 12 médailles (4 or, 3 argent, 5 bronze).

5- Djibouti : 7 médailles ( 3 or,1 argent, 3 bronze)

6- Comores : 7 médailles ( 1 or, 4 argent , 2 bronze)

7- Mayotte : 7 médailles ( 1 or, 6 bronze )