Ile Maurice: Disparition mystérieuse de Marie Steffie Antoine, des traces de sang retrouvées dans sa chambre

11 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Santana Ponceneau

L'inquiétude est vive à Résidence La Ferme, Bambous, après la disparition de Marie Steffie Antoine, 27 ans, survenue samedi soir. La jeune femme était rentrée de son jogging au stade Germain-Commarmond, comme à son habitude, avant de passer un moment en famille. Chacun s'est ensuite retiré dans sa chambre.

Ce n'est que dimanche matin, en constatant son absence au réveil et surtout à la cérémonie de baptême de sa nièce - dont elle devait être la marraine - que ses proches ont alerté la police. En entrant dans sa chambre, ils ont découvert des traces de sang, ce qui a renforcé leurs craintes.

Selon ses proches, Steffie était joyeuse, sérieuse et discrète. Ils reconnaissent toutefois qu'elle semblait stressée ces derniers temps, sans en connaître la raison.

Une plainte pour disparition a été enregistrée dimanche matin au poste de police de Bambous. Les recherches se poursuivent et toute personne disposant d'informations est priée de contacter la police sans délai.

