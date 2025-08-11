Ile Maurice: La CTSP alerte l'Organisation internationale du travail

La Confédération des travailleurs du secteur privé (CTSP) a officiellement saisi le directeur de l'Organisation internationale du travail (OIT) pour dénoncer ce qu'elle considère comme une violation flagrante de la Convention 144, ratifiée par Maurice en 1994. En cause : la décision du gouvernement d'augmenter, dès le 1er septembre, l'âge d'éligibilité à la pension de retraite universelle (Basic Retirement Pension - BRP) de 60 à 65 ans, sans consultation préalable des partenaires sociaux.

Pour la CTSP, cette réforme, annoncée seulement sept mois après l'arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement, met en péril l'un des piliers de l'État-providence instauré à l'époque coloniale. Historiquement, rappellent les syndicalistes, la BRP et l'Old Age Allowance de 1958 ont constitué un complément essentiel au revenu des travailleurs, notamment dans les secteurs à faibles salaires.

La centrale syndicale souligne que la décision affectera directement retraités, travailleurs, femmes au foyer, personnes en situation de handicap et autres groupes vulnérables qui comptent sur cette allocation pour assurer un revenu minimal. L'absence totale de dialogue social est, selon elle, contraire à l'esprit même de la Convention 144, qui impose des consultations tripartites sur toute réforme touchant aux normes du travail.

La CTSP demande à l'OIT d'examiner ce dossier en urgence, de contraindre l'État mauricien à justifier son manquement et de recommander la tenue de véritables consultations avant toute mise en oeuvre de cette mesure.