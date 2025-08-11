Ile Maurice: Une fillette de 11 ans agressée sexuellement dans son sommeil

Un incident inquiétant s'est produit tôt ce matin dans une résidence de Poste-de-Flacq.

Selon les informations recueillies, une élève en Grade 6, âgée de 11 ans, aurait été agressée sexuellement par un individu alors qu'elle dormait dans sa chambre.

L'agresseur, décrit comme un homme inconnu de la famille, se serait introduit dans la maison aux premières heures du jour. La victime aurait réussi à alerter son frère, ce qui a poussé le suspect à fuir par une autre pièce.

La jeune fille a été transportée à l'hôpital SAJ pour recevoir les soins nécessaires. Une enquête a été ouverte par la police de l'Est afin de retrouver et d'interpeller le suspect. La victime affirme pouvoir reconnaître son agresseur.