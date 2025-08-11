Ile Maurice: Un homme en soins intensifs après quatre côtes fracturées non détectées

11 Août 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Une jeune femme a déposé une plainte concernant la prise en charge médicale de son père, âgé de 68 ans. Le 5 août, vers 19 h 30, ce dernier est tombé dans les escaliers, se plaignant de douleurs au dos, côté gauche, et à l'abdomen. À 21 heures, elle l'a conduit à l'hôpital, où un examen radiologique n'a révélé aucune anomalie. Des paracétamol et une pommade lui ont été prescrits.

Le 6 août, vers 10 heures, face à une douleur aiguë persistante, elle a de nouveau emmené son père à l'hôpital. Après un nouvel examen, le médecin a confirmé l'absence d'anomalie et prescrit du Panadol ainsi qu'une perfusion intraveineuse.

Le 9 août, à 13 h 30, en raison de douleurs toujours aiguës, elle l'a conduit à une clinique privée. Après cinq radiographies, un médecin a diagnostiqué quatre côtes fracturées et des saignements internes au niveau des poumons. Le patient a été orienté vers une autre clinique pour un scanner thoracique et abdominal, avant d'être admis en soins intensifs. Son état de santé est jugé progressif.

Une enquête est en cours pour établir un éventuel manquement dans la prise en charge initiale.

