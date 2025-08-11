Gambie: Les Services de Ferry du pays mettront en service un nouveau navire hybride d'ici janvier

Les Services de Ferry de la Gambie ont annoncé leur intention de mettre en service un nouveau ferry d'ici début 2026, dans le cadre de leurs efforts visant le renforcement du transport maritime et l'amélioration de la liaison maritime entre Banjul et Barra.

Cette nouvelle acquisition vise à réduire la congestion et à améliorer l'efficacité des déplacements entre les deux points de passage. Le nouveau navire, un ferry hybride Damen Ropax 5212 en cours de construction aux Pays-Bas, met en valeur le savoir-faire maritime renommé du pays. Une fois achevé, il sera capable de transporter jusqu'à 27 véhicules et 800 passagers par traversée. Avec une vitesse de service de 7,5 à 9,5 noeuds, le ferry devrait effectuer des traversées simples en environ 20 à 25 minutes, en fonction des conditions météorologiques et fluviales.

Dans une interview exclusive accordée au quotidien The Point, le jeudi 7 août, Mr Babucarr Suso, responsable des relations publiques à Gambia Ferry Services, a confirmé le calendrier de livraison prévu, déclarant : « Nous attendons un autre nouveau ferry, espérons-le d'ici décembre ou début janvier 2026. »

Il a ajouté que le nouveau ferry contribuera à réduire la pression sur la flotte actuelle et assurer un transport plus fluide et plus fiable à travers le fleuve. Concernant l'état actuel des ferries existants, Mr Suso a indiqué que les ferries Kunta Kinteh et Kanilai sont tous deux opérationnels. Cependant, le Kunta Kinteh fait actuellement l'objet d'une surveillance étroite à la suite d'une évaluation technique réalisée par un expert Schottel des Pays-Bas. L'expert a recommandé le remplacement de certaines pièces, qui ne sont pas facilement disponibles localement et doivent passer par des procédures administratives d'approvisionnement.

Malgré la surveillance continue, Mr Suso a assuré que le Kunta Kinteh n'avait présenté aucun problème majeur depuis le début de l'inspection. Mr Suso a ajouté qu'en prévision du pèlerinage annuel de Maggal au Sénégal, les services de ferry ont réuni les chefs religieux locaux afin de garantir la sécurité et la sûreté des voyageurs. Compte tenu de l'augmentation prévue du trafic de passagers à partir du vendredi 8 août et pendant tout le week-end, des dispositions ont été prises pour déployer des agents de sécurité en uniforme au terminal ferry en vue d'aider et de protéger les passagers et leurs effets personnels.

Les mesures proactives qu'il a mentionnées s'inscrivent dans le cadre des efforts continus visant à gérer l'augmentation de la demande pendant la saison religieuse tout en maintenant la sécurité et l'ordre aux points de passage.

Le Bureau de Lutte Contre la Drogue de la Gambie (DLEAG) arrête trois ressortissants étrangers dans le cadre d'une importante opération contre le trafic de cocaïne et d'armes à feu