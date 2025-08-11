Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello et Simone Ehivet Gbagbo ouvrent le dialogue pour l'unité de la Gauche ivoirienne

En pleine effervescence politique à l'approche de l'élection présidentielle d'octobre 2025, deux figures majeures de la scène politique nationale se sont rencontrées ce vendredi 8 août 2025, à Abidjan, au siège du Mgc.

Ahoua Don Mello, candidat déclaré à la prochaine présidentielle, a échangé avec Simone Ehivet Gbagbo, ancienne Première dame et présidente du Mouvement des générations capables (Mgc), également candidate à la magistrature suprême.

Cette rencontre, qualifiée de « première étape » par Ahoua Don Mello, s'inscrit dans une dynamique de rapprochement stratégique des forces politiques de Gauche. « L'objectif final, c'est que la Gauche ivoirienne se rassemble », a affirmé le candidat, précisant que cet échange marque le début d'une série de consultations avec plusieurs acteurs politiques partageant la même sensibilité.

Au centre des discussions : la nécessité d'élaborer des réponses concertées et pragmatiques aux défis économiques, sociaux et institutionnels que traverse la Côte d'Ivoire. Les deux personnalités ont insisté sur l'importance d'un programme commun, capable d'unir les électorats de Gauche et de peser de manière significative lors du scrutin d'octobre.

Dans les prochains jours, Ahoua Don Mello prévoit de rencontrer d'autres leaders politiques afin de poursuivre ce travail de rapprochement et de construire une plateforme inclusive. L'initiative se veut ouverte à toutes les forces progressistes souhaitant rompre avec les divisions passées.

Cette première prise de contact entre deux candidatures fortes pourrait bien être le prélude à une recomposition majeure du paysage politique ivoirien, à deux mois d'un scrutin décisif pour l'avenir du pays.