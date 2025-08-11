Togo: Les Premiers Alumni de l'ADN déversés sur le marché de l'emploi

Au terme de neuf mois de parcours intense, l'ADN (Académie Numérique Digitale) de la Mairie de la Commune de golfe 1, a libéré Samedi dernier au Centre communautaire d'Adakpamé, ses premiers apprenants. Une soixantaine, ces derniers ont été formés pour certains en Développement web et mobile, et d'autres en Référencement digital.

Au cours de cette cérémonie qui a réuni en fin de semaine dernière autour des apprenants, des responsables de la Mairie de la commune de Golfe 1, partenaires, responsables de l'ADN et parents, cette première promotion de l'ADN a reçu son certificat. Et c'est dont en apprenants heureux et très pressés à affronter le monde de l'emploi et ses défis qu'ils sont repartis. En témoigne les propos de leur porte-parole en la personne du jeune Développeur Edoh Koffi Amesse. « Neuf mois de parcours, ça n'a pas été du tout facile. Nous sommes des jeunes issus de divers milieux, sans prérequis technique.

Avant nous on pensait que les ordinateurs, c'était juste pour regarder des séries mais nous avons vu cet appel de la Mairie et nous avons répondu. Tout au long du parcours, on a vu que c'est quelque chose de difficile mais on arrive à créer quelque chose de concret avec l'ordinateur. Nous sommes aptes pour le marché de l'emploi. Nous sommes prêts à tout conquérir parce au cours de notre stage en entreprise, les défis et les objectifs qui ont été posés, avec les structures que nous avons eu à côtoyer, nous avons pu les relever. Donc je peux dire que tous les apprenants qui sont issus de l'Académie Numérique Digitale sont prêts pour le marché de l'emploi, et à s'imposer face aux autres », a-t-il confié à notre Reporter.

Et il est sûr d'une chose, c'est qu'ils sont bien outillé pour y parvenir. « Nous pouvons apporter à l'entreprise, différentes choses. Par exemple pour moi qui suis développeur, je peux apporter la digitalisation de l'entreprise, la création d'un site web pour l'entreprise, la création d'une application pour gérer l'entreprise, et pour un Référent digital, il peut s'occuper du côté visuel de l'entreprise, le community management la présence sur les réseaux sociaux. Ce sont donc des compétences que nous pouvons apporter à l'entreprise », a aussi ajouté M. Amessé.

Et les Initiateurs en sont heureux du devoir accompli...

Premier des Initiateurs de cette Académie, c'est bien la Mairie qui par la voix de son Secrétaire général, Dosseh Akiti, a refait le chemin parcouru par un tel projet. « C'est une grande joie, un sentiment d'un service accompli, parce que c'était un rêve, lorsqu'on annonçait que la commune de Golfe 1 va être dotée d'un centre de formation au numérique, on n'y croyait pas. Mais le Ministre Maire y croyait, c'est pourquoi le Conseil municipal aussi l'a suivi et ils ont mis en place une commission d'abord et puis plus tard, une équipe académique. Voici le résultat de tout ça.

C'est un sentiment de fierté et d'accomplissement par rapport à cette première promotion », a expliqué le responsable de la Mairie de Bè Afédomé. En tout cas, il n'a pas manqué de formuler les attentes du Maire Joseph Gomado vis-à-vis de ces certifiés ou Almuni de l'ADN. « Nous attendons d'eux pour qu'ils puissent être le flambeau, qu'ils portent la commune dans toutes leurs activités et initiatives. Autrement dit, nous leur souhaitons une bonne réussite et lorsqu'ils vont dans une entreprise pour faire voir ou connaitre leur compétence, pour qu'ils puissent bien le faire et que le centre soit vu comme un centre de référence, d'innovation. Nous leur demandons d'être sérieux, de croire donc en leurs compétences et d'implémenter tout ce qu'ils ont appris durant les neuf mois », ce sont là des mots de M. Akiti.

C'est bien en Directeur général de l'ADN très heureux que Flavien Toviavé s'est confié à la presse au terme de la cérémonie de remise des certificats. « Le challenge, c'est de sortir nos jeunes du sous-emploi. Nos jeunes dans leur grande majorité, ils sont des licenciés, ils ont des maitrises, mais ils sont à la maison. Le challenge de cette compétence numérique que nous donnons aux enfants, c'est de pouvoir leur ouvrir la porte du monde de l'entreprise parce que nous savons aujourd'hui que toutes les entreprises ont besoin de digitalisation. Avec cette formation, une porte leur est ouverte avec les stages dans l'entreprise et là-bas en entreprise, on connait leurs valeurs au travers de leurs compétences numériques, aller même voir leurs formations de base. C'est pour cela que nos apprenants qui sont allés dans les entreprises avec leurs compétences numériques, d'autres on les a découverts avec leurs compétences de base et ils ont été recrutés avec cette compétence de base là. C'est donc une porte ouverte aux jeunes, au monde de l'entreprise ». Et il en est bien fier de ce qu'ils ont apporté à ces jeunes gens. Pour y parvenir, il a fallu une méthodologie du corps enseignant.

« La pédagogie a été une pédagogie active. C'est-à-dire que les étudiants apprennent en faisant en même temps sur des projets pratiques. C'est pour cela que cette formation est très pratique. Et donc, on n'a pas besoin de prérequis techniques avant de commencer cette formation. Les compétences s'acquièrent au fur et à mesure qu'on monte dans la formation. Les formateurs sont bien engagés avec la formation qu'ils ont reçue du partenaire technique et ils ont amené les étudiants mois après mois jusqu'à assoir cette compétence-là », a fait comprendre le DG de l'ADN.

Les Projections...

Une première promotion enfin certifiée, place à la deuxième promotion, qui est déjà en pleine formation. Le principal initiateur du projet de l'ADN, La Mairie de Bè Afédomé fait déjà des projections. « En termes de projection, actuellement la formation est presque gratuite, mais nous souhaitons des partenariats pour porter haut cette initiative. Actuellement; c'est 60 apprenants, pour deux domaines, Développement web et Référence, soit 30-30. Pourquoi pas ne pas porter à 50-50 l'effectif. Mais pour le faire, il y a des normes, des exigences, aux modèles de SIMPLOCO, qui donne un Ok pour la certification. Donc nous voudrions que les moyens que cela exige, les partenaires puissent nous appuyer pour qu'on puisse diversifier la formation », a conclu le Secrétaire général de la Mairie de Golfe 1.

Pour information, la première promotion comme la 2ᵉ de l'ADN est formé en deux référentiels. Les Référents digitaux et les Développeurs web et mobile, soit 30 par référentiel.