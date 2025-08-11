Afrique Centrale: La RDC et le Rwanda voisin s'accordent pour une paix et une stabilité régionale

La ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba Wagner, et le ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, au Département d'État à Washington, le 27 juin 2025. ( image illustrative )

Les 7 et 8 août 2025, la RDC et le Rwanda ont participé à la première réunion du Mécanisme conjoint de coordination de sécurité et de paix. Cette réunion a regroupé des représentants de la RDC, du Rwanda, accompagnés d'observateurs en provenance des États-Unis, de l'État du Qatar, ainsi que du Représentant et médiateur de l'Union africaine et de la Commission de l'Union africaine, apprend-on d'un communiqué émis par le département d'État américain.

Au cours de cette première réunion, les membres permanents du gouvernement rwandais ont adopté le mandat pour régir les futures réunions du Mécanisme et ont entamé des discussions sur la mise en œuvre de l'Accord de paix.

Le Mécanisme conjoint de coordination des mesures de sécurité a pour mission de mettre en œuvre le concept des opérations prévu dans le Plan harmonisé de neutralisation des FDLR et de désengagement des forces, conformément aux mesures défensives établies par le Rwanda (annexe de l'Accord de paix signé le 27 juin 2025).

Cet organe est également chargé de promouvoir l'échange d'informations et de renseignements entre les parties, dans le but d'assurer le bon déroulement de l'Accord de paix. Lors de la première réunion, les membres permanents du CRDR et du Rwanda ont validé le mandat régissant les futures sessions du Mécanisme et ont débuté des négociations concernant l'exécution de l'Accord de paix, indique la note de presse.

La même source précise également que le représentant du Médiateur de l'Union africaine, la Commission de l'Union africaine, l'État du Qatar et les États-Unis ont participé à ces discussions pour assurer l'application effective, efficiente et impartiale de l'Accord, ainsi que la poursuite des initiatives de bonne foi pour parvenir à une stabilité durable dans la région.

La RDC et le Rwanda se sont tous deux félicités des contributions inestimables de l'Union africaine, des États-Unis et du Qatar en tant que partenaires pour promouvoir un règlement pacifique.

Bien que les tensions entre les deux nations africaines soient encore en gestation, il convient de reconnaître que cette étape se présente comme le signe d'une véritable évolution.