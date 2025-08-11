En Afrique, une lutte déterminante s'engage pour reprendre le contrôle d'un avenir souvent compromis par des institutions internationales. Du Sénégal à l'Algérie, des voix courageuses émergent, refusant de subir la fatalité d'un système économique qui perpétue la dépendance et freine le développement. Ce combat révèle un contraste saisissant entre innovation locale et héritage néocolonial.

Au Sénégal, Pape Amadou Kane Diop incarne cette nouvelle génération africaine prête à transformer son continent. Lauréat du Challenge+ Dakar 2025, ce jeune entrepreneur utilise l'intelligence artificielle pour réinventer la gestion agroalimentaire à travers sa startup Mafalia. Sa vision est claire : digitaliser les commerces locaux, réduire l'empreinte carbone, et lutter contre le gaspillage alimentaire. Mafalia s'adresse à des populations souvent peu alphabétisées, en créant un écosystème inclusif et accessible qui parle leur langue. Cette initiative illustre parfaitement le potentiel d'une Afrique innovante, capable de bâtir son propre avenir grâce à ses ressources et ses talents.

Pendant que ces entrepreneurs ouvrent des voies nouvelles, d'autres acteurs dénoncent l'étau qui étouffe le continent. À Alger, le Dr Farid Benyahiya, économiste réputé, alerte sur le rôle néfaste du FMI et de la Banque mondiale, qui sous couvert de réformes imposent un modèle économique fragilisant. Pour lui, ces institutions représentent un levier de contrôle au service d'intérêts étrangers, maintenant l'Afrique dans une spirale de dette et de dépendance. La souveraineté économique ne peut être bradée aux conditionnalités des prêts internationaux.

Le Dr Benyahiya plaide pour une alternative fondée sur la coopération Sud-Sud, la lutte contre la corruption et la restitution du pouvoir aux peuples africains. Il rappelle que des Africains excellent partout dans le monde, mais que le système local reste verrouillé, empêchant l'émergence de talents et d'opportunités. Le défi est donc clair : briser ce modèle imposé et élaborer une vision économique authentiquement africaine, par et pour les Africains.

Ce face-à-face entre innovation et héritage colonial montre que l'Afrique est à un tournant décisif. Le chemin vers la souveraineté économique est complexe, mais la mobilisation de jeunes entrepreneurs, conjuguée à une remise en question profonde des institutions internationales, ouvre des perspectives nouvelles. Cette dynamique est une source d'espoir pour un continent riche en ressources, en idées, mais encore enchaîné par des dettes anciennes.