Cameroun: ANAFOOT et Orange cameroun - Un mariage qui fait naître l'avenir du football camerounais

11 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Léandre Ndzié

Depuis plusieurs années, dans sa volonté de soutenir le football camerounais, Orange Cameroun a noué un partenariat fructueux avec l'ANAFOOT. En tant que sponsor majeur des Lions Indomptables depuis plus de 25 ans, Orange Cameroun a choisi de miser sur la pépinière du football local. Cette vision commence à porter ses fruits, avec l'émergence de jeunes talents qui se distinguent dans les championnats nationaux, et d'autres déjà suivis par des clubs étrangers.

Parmi eux, le jeune Hamadou Moubarack, qui a effectué ses premiers pas au sein de la sélection nationale, est un exemple éclatant. Son parcours illustre parfaitement le rôle de l'ANAFOOT : repérer le potentiel, l'encadrer avec rigueur et méthode, et l'amener au plus haut niveau. Pour des milliers de jeunes Camerounais, il représente un modèle inspirant, une preuve vivante que le talent, lorsqu'il est accompagné, peut se transformer en réussite.

Orange Cameroun, un partenaire qui joue collectif

Un tel succès ne saurait exister sans des partenariats solides pour accompagner l'ANAFOOT. En première ligne, Orange Cameroun se distingue comme un acteur résolument engagé en faveur de la jeunesse camerounaise. C'est dans cette dynamique de détection et de valorisation des jeunes talents qu'Orange Cameroun a accompagné, du 6 au 9 août 2025, le Tournoi des Talents ANAFOOT, qui s'est tenu au stade d'Olembe, véritable terreau de promesses. Garçons et filles, tous formés dans les centres régionaux de l'ANAFOOT, y ont démontré leur technique, leur intelligence de jeu et leur soif de réussite. Pour Orange Cameroun, soutenir ce tournoi, c'est investir dans l'humain, dans la passion et dans l'avenir du pays.

Une jeunesse qui a besoin d'espace pour s'exprimer

Le football camerounais regorge de talents. En soutenant des initiatives comme le Tournoi des Talents ANAFOOT, Orange Cameroun contribue à créer des passerelles concrètes entre le rêve et la réalité. Et pour chaque Moubarack révélé, ce sont des centaines d'autres jeunes qui peuvent désormais croire en leur chance et se dire : « Pourquoi pas moi ? »

