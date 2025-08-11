Ile Maurice: Notation - La société GuarantCo limited conserve sa note triple AAA décernée par Bloomfield un an auparavant.

Pour sa notation qui couvre la période octobre 2024- septembre 2025, la société GuarantCo limited, une société à responsabilité limitée (SARL) immatriculée au registre du commerce de la République de Maurice et filiale du Private Infrastructure Development Group (PIDG) qui propose des solutions de financement orientées vers des crédits et des garanties en monnaie locale en faveur des pays à faibles revenus, a conservé sa note de long terme AAA avec une perspective stable que lui avait décernée Bloomfield.

De même, elle a conservé sa note de court terme qui est A1+ avec une perspective stable.

« La qualité de crédit la plus élevée » a été le soubassement de la note de long terme. L'équipe de notation de Bloomfield estime par ailleurs que les facteurs de risques sont négligeables, étant légèrement supérieurs à ceux des obligations d'Etat sans risque.

Concernant la note de court terme, Bloomfield l'a justifiée par « la certitude de remboursement en temps opportun la plus élevée » de GuarantCo limited. Selon l'agence de notation, les liquidités à court terme, dont les facteurs internes d'exploitation et/ou l'accès aux sources alternatives de financement sont assurés, et la sécurité est tout juste en dessous de celle des bons du trésor sans risque.

La notation est basée les facteurs positifs suivants : une poursuite satisfaisante de l'exécution du plan stratégique 2022-2024, un soutien réaffirmé des actionnaires, un renforcement continu du cadre de gouvernance et de la gestion des risques, une amélioration de l'efficacité opérationnelle, à travers des réorganisations, une augmentation de la juste valeur des instruments financiers induisant une hausse du résultat financier et un résultat net bénéficiaire après deux années déficitaires consécutives.

Les principaux facteurs de fragilité de la notation sont au nombre de deux : une légère baisse de la capacité de couverture liée à celle du prêt contingent de l'AFD et des zones d'intervention qui demeurent fragiles, mais qui recèlent un potentiel de développement de l'activité.