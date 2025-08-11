Afrique de l'Ouest: Le togo lève 33 milliards de FCFA de bons du trésor

11 Août 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Afin de financer son budget, l'Etat du Togo a levé ce lundi 11 août 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme 33 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de durée 91 jours.

Selon UMOA-Titres, le montant qui était mis en adjudication était de 30 milliards FCFA. L'émetteur a reçu des soumissions globales de 60,096 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 200,32%.

Le montant des soumissions retenu est de 33 milliards FCFA et celui rejeté à 27,096 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 54,91%.

Les investisseurs qui ont vu leurs soumissions retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,68%.

Le remboursement des bons se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 novembre 2025. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur leur valeur nominale.

Lire l'article original sur Lejecos.com.

