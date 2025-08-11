Afrique de l'Ouest: Le togo lève 33 milliards de FCFA de bons du trésor

Afin de financer son budget, l'Etat du Togo a levé ce lundi 11 août 2025 sur le marché financier de l'UEMOA la somme 33 milliards FCFA à l'issue de son émission d'adjudication simultanée de bons assimilables du trésor de durée 91 jours.

Selon UMOA-Titres, le montant qui était mis en adjudication était de 30 milliards FCFA. L'émetteur a reçu des soumissions globales de 60,096 milliards FCFA. Ce qui donne un taux de couverture du montant mis en adjudication de 200,32%.

Le montant des soumissions retenu est de 33 milliards FCFA et celui rejeté à 27,096 milliards FCFA. Ce qui correspond à un taux d'absorption de 54,91%.

Les investisseurs qui ont vu leurs soumissions retenues, se retrouveront avec un rendement moyen pondéré de 5,68%.

Le remboursement des bons se fera le premier jour ouvré suivant la date d'échéance fixée au 10 novembre 2025. Les intérêts seront payés d'avance et précomptés sur leur valeur nominale.