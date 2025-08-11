Sénégal: Fin de la visite officielle du PM en Türkiye

11 Août 2025
Le Soleil (Dakar)

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a quitté Istanbul pour Dakar, ce lundi 11 août 2025, après une visite officielle de cinq jours en Turquie, sur invitation du président Recep Tayyip Erdogan.

Selon l'APS, « le chef du gouvernement sénégalais a été raccompagné jusqu'à son avion par son hôte, qui lui a renouvelé son amitié et sa fraternité en son nom propre et au nom du peuple turc ».

Le ministre des Forces armées, Birame Diop, celui de l'Economie, du Plan et de la Coopération, Abdourahmane Sarr ainsi que la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, Yassine Fall, faisaient également partie de la délégation du chef du gouvernement sénégalais.

Il y avait aussi le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, celui de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage, Mabouba Diagne, ainsi que des directeurs généraux.

Toujours selon l'APS, après deux jours à Ankara, le Premier ministre sénégalais et sa délégation avait rallié Istanbul où, Ousmane Sonko a présidé le Forum d'affaires sénégalo-turc, qui a vu la participation de trois cent investisseurs dont cinquante venus du Sénégal.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.