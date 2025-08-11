Addis-Abeba — Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) a publié dimanche à Nairobi, la capitale kenyane, une note d'orientation réitérant l'appel à l'enregistrement de tous les enfants africains à la naissance afin de renforcer leur protection et de leur assurer un avenir meilleur.

La note d'orientation commémore la 8e Journée africaine de l'enregistrement et des statistiques de l'état civil (CRVS), célébrée chaque année le 10 août. L'UNICEF a souligné que l'enregistrement des naissances est un droit fondamental pour chaque enfant, selon Xinhua.

L'Objectif de développement durable 16.9 appelle à l'octroi d'une identité légale à tous, mais en Afrique subsaharienne, près de la moitié des enfants de moins de cinq ans ne sont toujours pas enregistrés à la naissance, a dévoilé l'UNICEF.

« Alors que l'Afrique devrait représenter un tiers des naissances mondiales d'ici 2050, parvenir à l'enregistrement universel des naissances est à la fois un impératif en matière de droits et une nécessité démographique », a observé l'agence.

À ce jour, les pays africains ayant atteint une couverture d'enregistrement des naissances supérieure à 90 % sont l'Algérie, le Botswana et la Sierra Leone. Par région, la couverture est de 88 % en Afrique australe, suivie de 63 % en Afrique de l'Ouest et de 41 % en Afrique de l'Est et en Afrique centrale, selon l'UNICEF.

L'UNICEF a recommandé d'intégrer l'enregistrement des naissances dans l'écosystème plus large des services publics, notamment la santé, l'éducation et la protection sociale, afin de garantir l'enregistrement continu des enfants.

L'agence des Nations Unies a également proposé la numérisation pour simplifier et étendre l'enregistrement dans les zones difficiles d'accès, ainsi que l'engagement communautaire, les réformes juridiques, l'amélioration de la gouvernance et les campagnes de sensibilisation locales, afin de garantir que chaque enfant africain soit enregistré à la naissance.