Ile Maurice: Le transfert des dossiers entre les bureaux accéléré par l'«express delivery» de la poste

Le ministre de la Sécurité sociale, Ashok Subron, et son junior minister, Kugan Parapen, ont dévoilé une série de réformes concrètes pour améliorer le traitement des pensions, notamment celles liées aux handicaps lors d'une conférence de presse à leur bureau à Port-Louis, le mercredi 8 août. Le duo a insisté sur la volonté de corriger les injustices systémiques et d'optimiser les délais de traitement, tout en réaffirmant leur refus de passe-droits politiques. Ils ont détaillé les avancées réalisées dans leur ministère.

La conférence a été centrée sur l'amélioration du système de disability benefits, qui a souvent fait l'objet de critiques pour ses lourdeurs administratives et son manque d'équité. Premier point abordé : les délais excessifs entre la soumission d'une demande de pension et son approbation. Le ministre a reconnu des cas où il avait fallu jusqu'à quatre mois pour qu'un bénéficiaire perçoive ses prestations. Un «goulot d'étranglement» que son ministère s'emploie à désengorger.

Parmi les mesures phares : l'introduction de l'express delivery par la poste pour accélérer le transfert des dossiers entre les bureaux régionaux et le siège de Rose-Hill. Résultat : un gain net de dix jours. De plus, les délais de la Medical Unit ont été réduits de deux semaines à une semaine. «Avant une application prenait trois semaines et demie pour être traitée. Aujourd'hui, on est à une semaine et demie.

Ce sont deux semaines gagnées pour nos bénéficiaires», s'est félicité Kugan Parapen. L'objectif affiché est désormais de ramener le traitement complet à six semaines dans une logique d'amélioration continue.

Autre problème soulevé : le sentiment d'injustice ressenti par des citoyens dont la demande de pension est rejetée. Le ministre a reconnu qu'il est «difficile pour les assesseurs de trancher sur la base de certificats médicaux trop vagues» et a annoncé une collaboration renforcée avec le ministère de la Santé pour améliorer la qualité des certificats fournis. Il a aussi noté un changement encourageant :

le taux d'approbation par le Medical Board est passé de 63 % à 68 % entre juillet 2024 et juin 2025. Cela représente environ 300 bénéficiaires supplémentaires qui auraient auparavant dû passer par un processus d'appel long et incertain. «Ce que nous voulons, c'est réparer des injustices, pas faire des faveurs», a martelé Kugan Parapen. «Ni le ministre ni moi n'avons passé un seul coup de fil à un médecin pour influencer une décision.»

Nouveaux droits pour les pensionnés vivant à l'étranger

Ashok Subron a également révélé un changement discret mais fondamental contenu dans le Finance Bill : les bénéficiaires de la pension de vieillesse pourront désormais s'absenter du pays pendant 12 mois sans perdre leurs droits, contre six mois auparavant. Cette mesure s'applique une seule fois dans la vie du bénéficiaire. «C'est une mesure de compassion.

Beaucoup de nos aînés voyagent pour aider leurs enfants ou petits-enfants à l'étranger. Ce changement leur offre plus de liberté et de sérénité.» Autre avancée : les pensionnés qui voyagent pour des raisons médicales ou éducatives pourront, sous condition d'approbation du Medical Tribunal, conserver l'intégralité de leurs allocations, même au-delà des six mois d'absence.

Enfin, des enfants souffrant de handicaps et qui poursuivent des études à l'étranger ne verront plus leur pension coupée, à condition que les documents justificatifs soient approuvés par le ministère.

Autre mesure annoncée : le relèvement du seuil d'éligibilité aux aides comme les lunettes, fauteuils roulants ou appareils auditifs. Celui-ci passe de Rs 35 000 à Rs 40 000 de revenus mensuels familiaux, avec effet rétroactif au 1er juillet 2025.