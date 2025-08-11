Addis Ababa — Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a souligné la nécessité de promouvoir l'élaboration de politiques inclusives et de mécanismes équitables de partage des ressources afin d'autonomiser les communautés autochtones d'Afrique.

M. Youssouf a lancé cet appel dans une déclaration à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, qui a lieu chaque année le 9 août. Cette journée a pour but de sensibiliser aux droits des populations autochtones du monde entier et de reconnaître leurs contributions aux problèmes mondiaux urgents.

Soulignant l'importance essentielle de la reconnaissance du riche patrimoine, des systèmes de connaissances et de la résilience des communautés autochtones à travers l'Afrique et au-delà, il a insisté sur le rôle vital qu'elles jouent dans la préservation de la diversité culturelle, la protection de l'environnement et la promotion du développement durable conformément à l'Agenda 2063, le plan directeur de l'UA pour le développement du continent sur 50 ans.

Le président a appelé les membres de l'UA, les partenaires et toutes les parties prenantes à travailler ensemble à travers l'élaboration de politiques inclusives, le partage équitable des ressources et le respect des systèmes de connaissances traditionnelles.

Il a également souligné l'importance cruciale de veiller à ce que « les voix autochtones soient entendues, que leurs droits soient respectés et que leurs contributions soient pleinement valorisées dans la construction d'une Afrique plus inclusive, plus juste et plus durable pour tous ».

M. Youssouf a insisté sur la détermination de l'organisation continentale de 55 membres à promouvoir et à sauvegarder les droits des peuples autochtones, tels qu'ils sont inscrits dans la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et dans d'autres instruments continentaux.

Il a exhorté les pays africains à renforcer les mesures visant à protéger les droits des peuples autochtones et à réaffirmer leur engagement à l'égard de la déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones, qui sert de cadre normatif mondial complétant les instruments de l'UA.

Selon les Nations unies, il y a environ 476 millions d'autochtones dans le monde, résidant dans 90 pays et parlant une grande majorité des quelque 7 000 langues du monde, tout en représentant environ 5 000 cultures distinctes. Malgré leur riche diversité culturelle, les populations autochtones sont confrontées à des défis communs dans la sauvegarde de leurs droits en tant que communautés distinctes.