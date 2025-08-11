Afrique de l'Est: Le président du Sud-Soudan et le chef de la défense ougandaise s'entretiennent pour apaiser les tensions frontalières

Addis Ababa — Le président du Sud-Soudan, Salva Kiir, et le chef des forces de défense ougandaises, Muhoozi Kainerugaba, en visite, se sont entretenus sur le renforcement de la stabilité régionale.

Les deux parties se sont rencontrées à Juba samedi pour apaiser les tensions après les affrontements meurtriers qui ont eu lieu le long de leur frontière commune au début du mois, a-t-on appris.

L'armée ougandaise a déclaré dans un communiqué publié samedi en fin de journée que lors d'une réunion tenue le même jour à Juba, capitale du Sud-Soudan, M. Kiir a félicité l'Ouganda pour son rôle dans le maintien de la paix au Sud-Soudan.

L'Ouganda a déployé ses troupes au Sud-Soudan à la demande du gouvernement sud-soudanais suite aux affrontements entre les forces rebelles et les troupes gouvernementales.

M. Kainerugaba a déclaré que l'Ouganda continuerait à renforcer ses liens avec le Sud-Soudan.

Après avoir rencontré M. Kiir, M. Kainerugaba a visité le quartier général tactique de l'opération Mlinzi Wa Kimya, une expression swahilie signifiant « Gardien silencieux », où il a eu des échanges avec les troupes ougandaises et les commandants qui supervisent la mission.

Ces engagements soulignent l'approfondissement du partenariat militaire et sécuritaire entre Kampala et Juba, selon la déclaration.

La réunion a eu lieu après qu'au moins quatre soldats ont été tués à la fin du mois dernier lors d'affrontements entre les troupes ougandaises et sud-soudanaises dans une zone frontalière contestée.

Les deux pays voisins d'Afrique de l'Est n'ont pas encore résolu le conflit foncier dans les districts ougandais de Yumbe et Moyo, qui bordent la région de Kajo-Keji au Sud-Soudan.

L'Ouganda et le Sud-Soudan ont mis en place un comité de travail pour régler les tensions actuelles dans la zone frontalière, qui ont donné lieu à des affrontements entre les deux armées et ont parfois suscité des préoccupations diplomatiques.