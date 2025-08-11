Addis-Abeba — Le président de la Chambre de la Fédération, Agegnehu Teshager, a déclaré que la 20e édition de la Journée des nations, nationalités et peuples serait marquée par des festivités exceptionnelles, avec pour objectif de consolider l'unité et la solidarité au sein de l'Éthiopie.

En préparation de la 20e Journée des nations, des nationalités et des peuples, le président Agegnehu a présidé la première séance de planification du leadership, rédigée par les membres du comité général.

La Journée des nations, des nationalités et des peuples d'Éthiopie est célébrée chaque année le 8 décembre.

L'événement marquant qui met en lumière la richesse culturelle et la diversité du pays.

Avec plus de 80 nationalités uniques, chacune possédant ses propres langues, traditions et coutumes, l'Éthiopie est l'un des pays les plus diversifiés d'Afrique.

S'exprimant à propos de la 20e Journée des Nations, des Nationalités et des Peuples, Agegnehu a souligné que l'organisation de cette célébration dans la région du centre de l'Éthiopie témoigne du succès tangible des efforts considérables déployés pour répondre à certaines préoccupations.

Il a également souligné l'importance particulière de la 20e Journée des Nations, des Nationalités et des Peuples, car elle coïncide avec une période de renouveau national dans tous les secteurs du développement en Éthiopie.

Le président a souligné que la célébration de l'Année éthiopienne coïncide également avec l'inauguration du Grand Barrage de la Renaissance et le lancement officiel du processus de consultation nationale.

En outre, Agegnehu a souligné que l'organisation de l'événement dans la région du centre de l'Éthiopie servira de catalyseur au développement de la région, au développement des infrastructures et à la croissance des investissements.