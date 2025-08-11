Addis-Abeba — Le président de la Commission de l'Union africaine (UA), Mahmoud Ali Youssouf, a souligné la nécessité de promouvoir une élaboration de politiques inclusive et des mécanismes de partage équitable des ressources pour l'autonomisation des communautés autochtones d'Afrique.

Mahmoud a lancé cet appel dans une déclaration à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones, célébrée le 9 août de chaque année. Cette journée vise à sensibiliser le public aux droits des populations autochtones du monde entier et à reconnaître leur contribution aux enjeux mondiaux urgents.

Il a insisté sur le rôle essentiel qu'elles jouent dans la préservation de la diversité culturelle, la protection de l'environnement et la promotion du développement durable, conformément à l'Agenda 2063, le plan de développement continental de l'UA pour les 50 prochaines années.

Le président a appelé les membres de l'UA, les partenaires et toutes les parties prenantes à collaborer pour une élaboration de politiques inclusive, un partage équitable des ressources et le respect des systèmes de connaissances traditionnels.

Il a également insisté sur l'importance cruciale de veiller à ce que « les voix autochtones soient entendues, leurs droits respectés et leurs contributions pleinement valorisées dans la construction d'une Afrique plus inclusive, plus juste et plus durable pour tous ».

Il a souligné la détermination de l'organisation continentale, forte de 55 membres, à promouvoir et à protéger les droits des peuples autochtones, tels que consacrés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et d'autres instruments continentaux.

Le président a exhorté les pays africains à renforcer les mesures visant à protéger les droits des peuples autochtones et à réaffirmer leur engagement envers la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, qui constitue un cadre normatif mondial complétant les instruments de l'UA.

Selon l'ONU, on compte environ 476 millions d'autochtones dans le monde, répartis dans 90 pays et parlant une grande majorité des quelque 7 000 langues du monde, tout en représentant environ 5 000 cultures distinctes.

Malgré leur riche diversité culturelle, les peuples autochtones sont confrontés à des défis communs pour préserver leurs droits en tant que communautés distinctes.