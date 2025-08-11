Ethiopie: La société éthiopienne de l'industrie chimique a généré plus de 5,9 milliards de birrs de chiffre d'affaires

Addis-Abeba — La société éthiopienne de l'industrie chimique a révélé un chiffre d'affaires de 5,98 milliards de birrs pour ses produits chimiques industriels au cours de l'exercice 2017, soit une augmentation de 7 % par rapport à l'année précédente.

Hundessa Desalegn, PDG de la société, a indiqué à l'ENA que la société a considérablement réduit les dépenses en devises du pays en produisant des alternatives locales aux intrants chimiques auparavant importés.

En tant que partenaire clé du développement, la société fournit des intrants chimiques essentiels à des secteurs clés, notamment l'agriculture, la santé, la construction et l'industrie manufacturière.

Parmi ses produits chimiques produits localement figurent de l'acide sulfurique et du peroxyde d'hydrogène de haute qualité, essentiels aux industries médicales, de l'hygiène, du cuir, du textile et du savon.

Le PDG a également annoncé que la société a commencé la production nationale de sulfate d'aluminium, auparavant entièrement importé.

Hundessa a souligné le rôle de l'entreprise dans le renforcement de l'économie nationale en réduisant la dépendance aux importations grâce à la production locale de produits chimiques.

De plus, l'entreprise a commencé à produire des produits agrochimiques pour soutenir l'objectif de l'Éthiopie de souveraineté alimentaire.

Les produits comprennent 22 types de produits chimiques fabriqués localement, tels que des herbicides, des pesticides et des agents de protection des germes de blé, conformes aux normes internationales établies par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) et l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Ces produits chimiques sont désormais accessibles aux agriculteurs éthiopiens.

Malgré les difficultés passées, notamment un endettement élevé et des pertes d'exploitation, l'entreprise a entrepris d'importantes réformes qui ont rétabli sa rentabilité.

Depuis la mise en oeuvre de ces réformes, l'entreprise a enregistré une croissance constante de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices, a souligné le PDG.