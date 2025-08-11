Ethiopie: Une paix durable est une clé du renouvellement national éthiopien - Déclaration du ministère de la Paix

Addis-Abeba — Le ministère de la Paix a réaffirmé qu'une paix durable est la pierre angulaire du renouveau national éthiopien, exhortant tous les citoyens à assumer la responsabilité commune de sa réalisation.

Le message a été mis en avant lors d'un forum de consultation nationale organisé à Adama sur le thème « Préserver notre paix pour le renouveau de l'Éthiopie ».

Le forum a réuni des dirigeants des secteurs de la paix et de la sécurité de tous les États de la région et des deux administrations municipales.

L'événement visait à cultiver un leadership transparent, inclusif et visionnaire pour guider l'Éthiopie dans son parcours complexe de consolidation de la paix et de développement.

Dans son allocution, le ministre de la Paix, Mohamed Edris, a souligné le lien indissociable entre paix et développement. Il a insisté sur la nécessité d'efforts coordonnés entre tous les secteurs et tous les niveaux de la société, déclarant : « La paix n'est pas l'affaire de quelques-uns ; elle exige la participation active de tous. »

Il a souligné que le développement durable et l'unité ne peuvent être atteints que par une paix durable.

Il a présenté plusieurs initiatives menées par le ministère, notamment des partenariats avec des institutions religieuses et l'intégration des mécanismes traditionnels de résolution des conflits dans les cadres nationaux.

Le ministre a également souligné la nature multidimensionnelle de la stratégie de paix de l'Éthiopie, qui comprend le développement de la participation politique, la promotion du dialogue plutôt que de la résistance armée et la promotion de débats nationaux inclusifs.

Il a noté que la double approche du gouvernement - combinant négociation et maintien de l'ordre - a joué un rôle crucial dans le rétablissement de l'ordre, la réduction de la violence et la création des bases de la réconciliation.

« La consolidation de la paix et le développement sont interdépendants », a-t-il déclaré, soulignant des progrès visibles dans les domaines où les communautés et les institutions collaborent efficacement.

Appelant à une plus grande synergie entre les institutions de sécurité, le ministre a souligné la nécessité d'un alignement sur le programme national de paix plus large.

Le ministre a également souligné l'importance de l'engagement communautaire, du partage de renseignements et de la prévention proactive des conflits pour préserver les acquis récents.

Le ministère, a-t-il ajouté, reste déterminé à renforcer les cadres institutionnels pour une gouvernance pacifique, à renforcer les capacités régionales de médiation et d'imposition de la paix, et à promouvoir une culture nationale privilégiant le dialogue à la violence.

Les participants au forum ont fait écho à l'appel à l'action du ministre, s'engageant à intensifier l'engagement public et à renforcer l'implication des communautés dans le maintien de la paix.

Ismail Abdurahman, chef du bureau de la milice de l'État régional de Benishangul-Gumuz, s'est engagé à renforcer les efforts de consolidation de la paix tout en relevant les défis sociaux et économiques de la région.

Ujulu Umed, administrateur de la zone Agnuak de Gambella, a qualifié les discussions de constructives et a exprimé sa ferme volonté de renforcer l'appropriation publique des initiatives de paix.

Ahmed Ware, responsable de la paix et de la sécurité dans la zone de Wosiruse de la région d'Afar, s'est engagé à mettre pleinement en oeuvre la stratégie de paix dans sa zone, en veillant à ce que les efforts de paix produisent des résultats tangibles et positifs pour les communautés locales.