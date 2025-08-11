Ethiopie: La BAD nommée chef de file pour le financement de l'aéroport international de Bishoftu par Ethiopian Airlines.

Addis-Abeba — La Banque africaine de développement (BAD) et le groupe Ethiopian Airlines ont signé aujourd'hui une lettre désignant la Banque comme chef de file mandaté pour le financement de l'aéroport international de Bishoftu, qui, une fois achevé, deviendra le plus grand aéroport d'Afrique.

La lettre de mandat a été signée par le président de la Banque africaine de développement, Dr Akinwumi A. Adesina, et la directrice commerciale d'Ethiopian Airlines, Lema Yadecha.

En vertu de cet accord, la BAD pilotera les efforts de mobilisation des ressources pour financer ces infrastructures de plusieurs milliards de dollars, reflétant ainsi son rôle de catalyseur dans la promotion de projets d'infrastructures stratégiques en Afrique et son leadership avéré dans la structuration de transactions complexes.

La nomination de la Banque souligne sa capacité unique à aligner les financements des secteurs public et privé pour soutenir les priorités de développement de l'Afrique.

Situé à Abusera, à 40 km au sud d'Addis-Abeba, le futur aéroport international de Bishoftu aura une capacité initiale de 60 millions de passagers par an, puis de 110 millions à pleine capacité. Actuellement, les aéroports les plus fréquentés d'Afrique accueillent entre 18 et 29 millions de passagers par an.

Le projet de nouvel aéroport met l'accent sur l'expansion du réseau, le développement des infrastructures et l'investissement dans le capital humain afin de répondre aux contraintes de capacité de l'actuel aéroport international de Bole en Éthiopie et d'améliorer la compétitivité mondiale.

La première phase de construction de l'aéroport débutera fin 2025.

Une fois opérationnel, Bishoftu deviendra l'une des principales plateformes aéronautiques d'Afrique pour le trafic international, régional et de fret, complétant l'aéroport international de Bole d'Addis-Abeba, qui se concentrera sur les opérations nationales.

S'exprimant lors de la signature, Lema Yadecha, directrice commerciale d'Ethiopian Airlines, a souligné l'urgence et l'ampleur du projet.

Il a déclaré qu'au cours de l'exercice clos le 30 juin 2025, l'aéroport international de Bole avait accueilli 19 millions de passagers, approchant sa capacité d'accueil de 25 millions. Avec des prévisions de 60 millions de passagers par an d'ici 2040, une extension supplémentaire de Bole n'est pas envisageable, rendant indispensable la création d'un nouvel aéroport géant.

Le site d'Abusera, à 40 km au sud d'Addis-Abeba, a été sélectionné après des études approfondies et un plan directeur finalisé en 2022.

Selon Lema, l'aéroport ouvrira progressivement à partir de novembre 2029. Il sera doté de deux pistes parallèles et d'un terminal de 775 000 mètres carrés pouvant accueillir 60 millions de passagers par an. À pleine capacité, il disposera de quatre pistes parallèles et de 1,5 million de mètres carrés d'installations pouvant accueillir 110 millions de passagers par an.

La capacité de manutention de fret sera initialement de 2,1 millions de tonnes, pour atteindre 3,73 millions de tonnes à pleine capacité.

Le projet comprend une ville aéroportuaire dotée d'hôtels, de parcs d'activités et d'infrastructures de loisirs pour stimuler la croissance économique locale.

Le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, a salué l'importance du projet : « Cet aéroport de classe mondiale constituera une porte d'entrée essentielle vers le progrès et la prospérité.

Plus qu'une simple plaque tournante du transport, il s'agit d'un projet transformateur qui positionnera l'Éthiopie parmi les 20 premiers pôles aéronautiques mondiaux d'ici 2035. »

Le président de la Banque africaine de développement, le Dr Akinwumi A. Adesina, a salué Ethiopian Airlines comme un moteur essentiel de l'intégration régionale et de la croissance économique.

« Ethiopian Airlines est aujourd'hui indispensable pour relier les capitales, les populations et les marchés à travers l'Afrique.»

Pendant la pandémie de COVID-19, alors que de nombreuses compagnies aériennes ont interrompu leurs vols, Ethiopian Airlines a innové en transformant des voitures particulières en cargos, transportant des vaccins, des médicaments et des équipements dans le monde entier, a souligné Adesina.