Ethiopie: Les mesures de qualité des exportations agricoles éthiopiennes sont couronnées de succès - Autorité agricole éthiopienne

Addis-Abeba — L'Autorité agricole éthiopienne a annoncé que ses mesures visant à garantir la qualité et la sécurité sanitaire des produits agricoles destinés aux marchés étrangers ont porté leurs fruits.

L'Ambassadeur Diriba Kuma, Directeur général de l'Autorité, a déclaré à l'ENA que des inspections rigoureuses ont été menées sur les produits agricoles importés et exportés afin de confirmer qu'ils répondent à des normes de qualité élevées, sont dûment enregistrés et propres à la consommation.

Ces inspections portent également sur les technologies agricoles, les intrants et les services connexes, a-t-il ajouté.

Selon l'Ambassadeur Diriba, aucun problème de qualité n'a été signalé lors de la commercialisation des exportations agricoles éthiopiennes au cours de l'exercice budgétaire 2017 clos.

L'Autorité a inspecté et contrôlé 877 350 tonnes de végétaux et de produits végétaux, 21 200 tonnes de viande et de sous-produits, 621 000 animaux vivants et 270 tonnes de cire et de produits à base de miel.

Toutes les inspections ont été menées conformément aux normes internationales, une pratique qui a renforcé la position de l'Éthiopie sur le marché international et stimulé la demande mondiale pour ses produits.

L'Autorité supervise également l'utilisation d'engrais et de produits chimiques dans l'élevage, la floriculture et les cultures. Au cours du dernier exercice, près d'un million de quintaux de semences de haute qualité ont été soumis à un contrôle qualité avant distribution aux agriculteurs.

L'Ambassadeur Diriba a souligné que ces mesures visent à répondre aux besoins des consommateurs et à accroître l'acceptation internationale des produits d'élevage éthiopiens.

Le nouveau centre de quarantaine animale de Mile a reçu une approbation internationale, permettant l'exportation d'un grand nombre de têtes de bétail vers de nombreux pays, a-t-il indiqué.

Khalifa Hussein, président de l'Association éthiopienne des producteurs et exportateurs de viande, a noté que l'association a exporté pour 120 millions de dollars de viande et de sous-produits au cours du dernier exercice, soit une augmentation de 67 % par rapport à l'année précédente et 100 % au-dessus de l'objectif.

Il a attribué ce succès en partie au contrôle qualité rigoureux de l'Autorité, qui a permis d'obtenir l'acceptation dans les pays de destination et d'ouvrir de nouveaux marchés.

Actuellement, l'Autorité agricole éthiopienne gère 45 centres de quarantaine et quatre installations de test de produits dans tout le pays.