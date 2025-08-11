Addis-Abeba — L'Autorité fédérale des marchés publics et de la propriété a annoncé que plus de 308 milliards de birrs de marchés publics ont été facilités grâce au système de passation de marchés électroniques au cours de l'exercice 2017.

Meseret Meskele, directrice générale de l'Autorité, a indiqué à l'ENA que la modernisation de ses systèmes de passation de marchés publics et d'administration avait produit des résultats encourageants.

Le système de passation de marchés numériques a été déployé dans 169 institutions budgétaires fédérales et 93 antennes, facilitant la passation de marchés pour un montant total de 308,75 milliards de birrs. Sur ce total, 300 milliards de birrs ont été obtenus par appel d'offres et 8,75 milliards de birrs par devis.

Meseret a rappelé qu'en 2016, 65 % des marchés publics avaient été passés par le système électronique.

Elle a ajouté que le système était devenu entièrement numérique au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2017.

Le système d'approvisionnement numérique est l'une des pratiques numériques nationales qui démontrent le succès de la stratégie « Éthiopie numérique 2025 » en simplifiant les services, en réduisant la bureaucratie et en soutenant les opérations grâce à la technologie, a-t-elle indiqué.

L'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba et l'Autorité éthiopienne du patrimoine font partie des institutions qui ont mis en oeuvre leurs systèmes d'approvisionnement entièrement numériques au cours de l'exercice budgétaire 2017.

Le directeur général de l'Autorité éthiopienne du patrimoine, Abebaw Ayalew, a pour sa part noté que l'autorité a mis en oeuvre un système d'approvisionnement numérique depuis l'exercice budgétaire 2015.

L'autorité a effectué plus de 960 millions de birrs d'achats via le système d'approvisionnement numérique au cours de l'exercice budgétaire 2017, a noté Abebaw, soulignant que le système d'approvisionnement numérique est transparent, sans ambiguïté, élimine la corruption, est efficace et offre de nombreux avantages en termes de réduction des coûts.