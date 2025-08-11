Ethiopie: Les marchés publics éthiopiens ont dépassé les 308 milliards de birrs pour l'exercice qui vient de s'écouler - Autorité fédérale des marchés publics et de la propriété

11 Août 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — L'Autorité fédérale des marchés publics et de la propriété a annoncé que plus de 308 milliards de birrs de marchés publics ont été facilités grâce au système de passation de marchés électroniques au cours de l'exercice 2017.

Meseret Meskele, directrice générale de l'Autorité, a indiqué à l'ENA que la modernisation de ses systèmes de passation de marchés publics et d'administration avait produit des résultats encourageants.

Le système de passation de marchés numériques a été déployé dans 169 institutions budgétaires fédérales et 93 antennes, facilitant la passation de marchés pour un montant total de 308,75 milliards de birrs. Sur ce total, 300 milliards de birrs ont été obtenus par appel d'offres et 8,75 milliards de birrs par devis.

Meseret a rappelé qu'en 2016, 65 % des marchés publics avaient été passés par le système électronique.

Elle a ajouté que le système était devenu entièrement numérique au cours de l'exercice budgétaire éthiopien 2017.

Le système d'approvisionnement numérique est l'une des pratiques numériques nationales qui démontrent le succès de la stratégie « Éthiopie numérique 2025 » en simplifiant les services, en réduisant la bureaucratie et en soutenant les opérations grâce à la technologie, a-t-elle indiqué.

L'Université des sciences et technologies d'Addis-Abeba et l'Autorité éthiopienne du patrimoine font partie des institutions qui ont mis en oeuvre leurs systèmes d'approvisionnement entièrement numériques au cours de l'exercice budgétaire 2017.

Le directeur général de l'Autorité éthiopienne du patrimoine, Abebaw Ayalew, a pour sa part noté que l'autorité a mis en oeuvre un système d'approvisionnement numérique depuis l'exercice budgétaire 2015.

L'autorité a effectué plus de 960 millions de birrs d'achats via le système d'approvisionnement numérique au cours de l'exercice budgétaire 2017, a noté Abebaw, soulignant que le système d'approvisionnement numérique est transparent, sans ambiguïté, élimine la corruption, est efficace et offre de nombreux avantages en termes de réduction des coûts.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.