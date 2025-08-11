Ethiopie: La BAD accorde un crédit de 500 millions de dollars au projet de nouvel aéroport à Bishoftu

11 Août 2025
Radio France Internationale

Est-ce un pas de plus vers la concrétisation du méga-projet aérien de l'Éthiopie ? La Banque africaine de développement (BAD) accorde un crédit de 500 millions de dollars au projet de nouvel aéroport international à Bishoftu, au sud-est d'Addis-Abeba. L'objectif, c'est d'attirer les financements vers cette infrastructure de 10 milliards de dollars qui ferait de l'Éthiopie le premier hub aérien d'Afrique.

L'accord de financement a été signé à Addis-Abeba, ce lundi 11 août, par le directeur commercial d'Ethiopian Airlines, Nesfin Tasew Bekele, et le président de la BAD, Akinwumi Adesina. Il s'agit, pour la banque panafricaine d'« ancrer le financement » du nouvel aéroport éthiopien, qu'elle qualifie de « projet d'intégration régionale structurant ».

L'engagement de la BAD - à hauteur de 500 millions de dollars - a pour but d'entraîner derrière elle d'autres créanciers. Au total, 8 milliards de dollars de financements sont attendus pour ce méga-projet aérien.

Ethiopian Airlines s'est, de son côté, engagée à hauteur de 2 milliards de dollars. La compagnie publique éthiopienne a par ailleurs déjà commencé à déplacer des populations d'agriculteurs dans la région des travaux.

Le nouvel aérodrome, à une quarantaine de kilomètres au sud-est d'Addis-Abeba, est censé prendre le relais de l'aéroport de Bole qui a presque atteint sa capacité maximale : 25 millions de passagers.

Une fois achevé, en 2029, le nouvel aéroport devrait multiplier par quatre cette capacité, à 110 millions de passagers, de quoi rivaliser avec les aéroports de Dubaï, Casablanca et Johannesburg et, comme l'espère le ministre éthiopien des Finances, « doubler les arrivées de touristes en dix ans ».

