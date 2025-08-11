Togo: Deux mois max pour élire les maires

11 Août 2025
Togonews (Lomé)

Les 1 527 nouveaux conseillers municipaux élus le 17 juillet dernier prendront officiellement leurs fonctions dans un délai maximum de deux mois, a annoncé lundi Hodabalo Awaté, ministre de l'Administration territoriale.

Les préfets convoqueront les élus pour procéder à l'élection des maires et de leurs adjoints.

Il s'agit de la deuxième mandature depuis le lancement de la décentralisation au Togo. Après plus de 30 ans de gestion des communes par délégation spéciale, le pays a renoué en 2019 avec une gouvernance locale élue.

Ce renouvellement des équipes municipales s'inscrit dans la volonté des autorités de consolider la gouvernance locale, de rapprocher l'administration des citoyens et de renforcer la participation des populations au développement des territoires.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.