Togo: Mettre fin aux mauvaises pratiques dans le secteur de la santé

11 Août 2025
Togonews (Lomé)

Aux côtés des pouvoirs publics, le Syndicat national des praticiens hospitaliers du Togo (SYNPHOT) affiche sa détermination à contribuer à l'assainissement du secteur de la santé.

L'organisation syndicale entend mettre fin aux mauvaises pratiques et promouvoir un professionnalisme exemplaire dans les hôpitaux.

Gilbert Tsolényanu, porte-parole du syndicat, a invité ses membres à adopter une posture responsable et constructive.

Il a appelé les agents de santé à « se regarder dans le miroir » et à renoncer aux comportements déviants qui ternissent l'image de la profession, citant notamment la vente ou le détournement de médicaments et le mauvais accueil des patients.

Il a rappelé que désormais, tout recrutement dans la santé devra passer par les ordres professionnels des corps de métiers.

Cette mesure vise à mettre fin à l'exercice illégal, qu'il s'agisse des praticiens hospitaliers ou du personnel administratif.

Pour le SYNPHOT, cette démarche s'inscrit dans une volonté de professionnaliser et de moraliser le secteur, condition indispensable pour restaurer la confiance entre les patients, les soignants et les institutions de santé.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2025 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.