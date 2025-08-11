Cote d'Ivoire: Développement de la filière porcine - La Sivac et le Pro-Porc mutualisent leurs efforts

La Société ivoirienne d'abattage et de charcuterie (Sivac) et le Projet de développement de la filière porcine (Pro-Porc) ont signé le mercredi 6 août 2025, à Abidjan-Plateau, une convention de partenariat stratégique.

Le document qui a été paraphé par le directeur général de la Sivac, Dr Ibrahima Kaba et la coordonnatrice du Pro-Porc, Monique Gueu, vise à développer la filière porcine en Côte d'Ivoire et également faciliter la diffusion des géniteurs performants, contribuant ainsi à l'amélioration de la qualité, la productivité de l'élevage porcin local.

L'inspecteur des Eaux et forêts, Monney Money Jean Ernest, directeur de la formation, vulgarisation et valorisation des produits (Df2vp), a souligné que le ministère des Ressources animales et halieutiques (Mirah) s'est donné une mission qui est la politique nationale de développement de l'élevage, la pêche et l'aquaculture qui court de 2022 à 2026.

« L'une des stratégies pour atteindre l'objectif de réduire de 65% les importations d'ici à 2026, est de développer la production nationale. Dans cette stratégie, l'élevage des porcs compte pour beaucoup », a-t-il déclaré, précisant que c'est dans ce cadre que s'inscrit la signature de cette convention.

Le directeur général de la Sivac, Dr Ibrahima Kaba, a rappelé que les missions de sa structure sont l'abattage des porcs, l'inspection avant la mise à disposition des consommateurs et le développement de la filière porcine. C'est dans ce cadre que la Sivac a pris l'engagement d'assister les producteurs et de diffuser les reproducteurs.

Il a remercié le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, qui a permis la signature de cette convention très importante pour la Sivac qui traverse des moments difficiles dus à la peste porcine africaine depuis l'année dernière.

Pour lui, la signature de cette convention vient officialiser la collaboration entre sa structure et Pro-Porc. « Nous attendons beaucoup de Pro-Porc, car c'est lui qui va produire les porcs en vue d'alimenter les éleveurs. Ce qui permettra à la Sivac d'avoir de la matière », dit-il, soulignant que les deux structures vont mutualiser leurs efforts pour atteindre les objectifs qui leur sont assignés.

Pour la coordonnatrice du Pro-Porc, Monique Gueu, les défis sont énormes au niveau de la filière porcine. « La filière est frappée par une peste porcine africaine, et c'est maintenant que nous sommes en train de relancer les activités dans les régions. Les demandes sont énormes en matière de reproduction, de formation et d'encadrement », fait-elle savoir, précisant que l'objectif est d'aider cette filière qui est sinistrée.

C'est pourquoi les deux structures du ministère des Ressources animales et halieutiques ont décidé de mutualiser leurs efforts pour que la filière prenne de l'envol afin que la relance soit effective.