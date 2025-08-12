Guinée: Les Forces Vives annoncent la reprise des manifestations de rue - Réactions de quelques citoyens à Conakry

opinion

À l'issue d'une réunion tenue hier dimanche 10 août, les Forces Vives de Guinée (FVG) ont annoncé la reprise des manifestations politiques au mois de septembre prochain sur tout le territoire national. Ce lundi 11 août 2025, nous avons tendu notre micro à quelques citoyens de Conakry pour savoir leur différent point de vue par rapport à cette annonce.

Bangoura Ibrahima Sory, citoyen résident à Matoto que nous avons rencontré près du commissariat trouve à son niveau des conséquences néfastes lors de ces manifestations.

<< En Guinée chez nous ici quand il y a manifestations, il y aura toujours des morts et des destructions des biens publics et privés. Personnellement, moi mon avis, j'aimerais qu'ils (Forces Vives-Gouvernement) s'asseyent sur la table et discuter les problèmes des guinéens, parce que nous sommes tous des guinéens. Donc, moi je ne veux pas les manifestations, mon souhait, c'est le tour de la table. Pour ce cas, j'invite le gouvernement d'appeler tous les opposants afin qu'ils puissent se réunir et dialoguer >>, a-t-il préconisé.

Contrairement à ce prédécesseur, Mory Touré, également citoyen de Matoto a quand à lui soutenu les démarches des Forces Vives.

<< L'opposition a toujours raison. Parce que en temps qu'être humain, ton engagement, ta parole, il faut toujours les respecter. Donc, si les opposants estiment que les engagements ne sont pas respectés par les autorités, nous les soutenons dans leur manifestation. En tant que jeunes, nous ne voyons rien actuellement qui va dans le pays. Donc, étant citoyen, moi je suis pas contre la manifestation quand-même. Et de l'autre côté, nous sommes contre les gens qui caillassent les biens des gens lors de ces manifestations. La manifestation, c'est pas pour casser, c'est de se manifester pacifiquement. Et les autorités aussi de leur côté doivent toujours respecter leurs engagements >>, a-t-il lancé.

Abondant dans le même sens, Ismaël Diallo, citoyen rencontré à Bambeto affirme que la manifestation est opportune pour résoudre les problèmes.

<< La manifestation est nécessaire. Il n'y a pas un pays dans le monde qui ne fait pas de manifestation, parce qu'il peut y avoir toujours des problèmes. Et chez nous ici, c'est les problèmes politiques qui sont plus nombreux. Se manifester est bon, mais si aussi tout le monde ne conjugue pas le même verbe, difficilement, ça arrangera >>, précise-t-il.

Il lance ce message à tous les jeunes qui participent aux différentes manifestations.

<< Brûler des pneus, caillasser des véhicules, et brigander des gens n'est pas synonyme de manifestation. Cela aussi n'est pas bon. Donc, je dirais aux jeunes que la manifestation doit être pacifique en brandissant des pancartes >>, lance-t-il.

Selon le communiqué des Forces Vives, ces manifestations reprendrons le 05 septembre prochain sur tout le territoire national.