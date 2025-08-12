Afrique: CHAN 2024 - Battue par l'Afrique du Sud, la Guinée compromet sa qualification

Opposé au Bafana Bafana de l'Afrique du Sud au compte de sa troisième sortie Championnat d'Afrique des Nations (CHAN) 2024, le Syli national local de Guinée a été battu sur le score de 2 buts 1 ce lundi 11 août 2025 au Mandela National Stadium de Kampala(Ouganda).

Les sud-africains ont ouvert le score à la 10e minute grâce à un but de Neo Maema. Moussa Moïse Camara a égalisé pour la Guinée à la 37e minute. Les Bafana Bafana ont aggravé le score par Thabiso Kutumela à la 54e minute de la rencontre.

Avec cette nouvelle défaite, la Guinée compromet sa qualification pour les quarts de finale. Le Syli national va jouer son 4e match contre l'Algérie le vendredi 15 août prochain.