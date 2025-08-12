Guinée: Paulo Duarte Désigné Nouveau Sélectionneur du Syli National

11 Août 2025
Aminata.com (Conakry)

À 07:55 PM CEST ce lundi 11 août 2025, la Fédération Guinéenne de Football (Feguifoot) a officialisé la nomination de Paulo Jorge Rebelo Duarte comme sélectionneur de l'Équipe Nationale A, marquant un tournant après l'appel à candidatures lancé le 13 juin.

Arrivé à Conakry dimanche, il a rencontré le ministre des Sports, Kéamou Bogola Haba, et les dirigeants de la Feguifoot ce lundi pour discuter de ses priorités. Une conférence de presse est prévue mardi 12 août pour sa présentation officielle. Avec une riche expérience en Afrique, notamment avec le Burkina Faso et le Togo, Duarte vise à relancer le Syli pour les qualifications à la Coupe du Monde 2026 et la CAN 2027. Les fans espèrent un renouveau sous sa direction.

