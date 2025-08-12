Afrique: CHAN 2025 - La Guinée chute face à l'Afrique du Sud, le Niger battu par l'Ouganda

La Guinée, qui affrontait l'Afrique du Sud et le Niger qui faisait face à l'Ouganda ont tous les deux étés battus ce lundi 11 août.

La Guinée affrontait l'Afrique du Sud au Mandela National Stadium de Kampala pour la première rencontre de la journée. Un rendez-vous capital pour deux équipes encore en course pour la qualification. Après une victoire face au Niger (1-0), la Guinée a enchaîné avec une lourde défaite 3-0 contre l'Ouganda. En face, l'Afrique du Sud, avec un seul point pris face à l'Algérie (1-1), et une défaite lors du premier match, devait se relancer dans le groupe C.

Les Sud-Africains, avec Neo Maema, milieu de terrain du Mamelodi, ont ouvert le score dès la 10e minute. Mais les Guinéens ont su réagir vite pour égaliser grâce à Moussa Camara (37e). À la 54e minute, l'attaquant Thabiso Kutumela a doublé la mise pour les Bafana Bafana. Le Syli Local est désormais quatrième du groupe C sur cinq équipes. Les quarts de finale s'éloignent pour les hommes de Souleymane Camara.

En soirée, toujours à Kampala, l'Ouganda, qui restait sur une large victoire face à la Guinée, rêvait d'une nouvelle victoire face au Niger. Les Cranes, soutenus par leur public, ont battu le Niger, déjà perdant face à la Guinée. Les Guinéens qui pourtant devaient réagir n'ont pas su se remettre à l'endroit et se sont inclinés 2-0 face à un adversaire en pleine confiance. L'Ouganda a ouvert le score en première période avec Allan Okello (25e) et Joel Sserunjogi, milieu de terrain du Kampala City a offert le deuxième but des Ougandais lors de la deuxième mi-temps (56e).