Nigeria: Un rapport de l'ONU fait état de 100 «bandits» tués par l'armée dans l'État de Zamfara

Au Nigeria, des frappes de l'armée menées, ce week-end, dans l'État de Zamfara, ont fait une centaine de morts parmi les membres d'un groupe criminel, révèle un rapport de l'ONU. Ces opérations militaires font suite à une série d'attaques perpétrées par ces groupes criminels au cours du mois juillet, au nord-ouest du Nigeria.

L'attaque menée par des forces aériennes et terrestre a eu l'effet d'une surprise. Elle a fait plus de 100 morts dans les rangs des « bandits », comme les nomment les experts de l'ONU.

L'opération a eu lieu dans l'État de Zamfara, précisément dans la forêt de Makakkari, érigée en quartier général, par ces gangs qui sèment la terreur dans la région avec des enlèvements, vols de bétails et qui se financent en imposant des taxes aux agriculteurs et artisans, dans les zones rurales.

Dans cette partie du nord-ouest du Nigeria, les actes de banditisme, s'étaient multipliées ces dernières semaines.

Dernier cas en date : l'attaque de la localité de Bukkuyum, dans l'État de Zamfara, vendredi dernier. Plusieurs habitants ont été enlevés et 13 membres des forces de sécurité tués.

Pour combattre ces gangs, les autorités ont déployé l'armée, depuis 2015, et même créé des forces d'auto-défense. Pourtant, la violence persiste. Le soir même de l'opération militaire dans la forêt de Makakkari, le gang ciblé préparait une attaque contre un village.