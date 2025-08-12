Nigeria: Un rapport de l'ONU fait état de 100 «bandits» tués par l'armée dans l'État de Zamfara

11 Août 2025
Radio France Internationale

Au Nigeria, des frappes de l'armée menées, ce week-end, dans l'État de Zamfara, ont fait une centaine de morts parmi les membres d'un groupe criminel, révèle un rapport de l'ONU. Ces opérations militaires font suite à une série d'attaques perpétrées par ces groupes criminels au cours du mois juillet, au nord-ouest du Nigeria.

L'attaque menée par des forces aériennes et terrestre a eu l'effet d'une surprise. Elle a fait plus de 100 morts dans les rangs des « bandits », comme les nomment les experts de l'ONU.

L'opération a eu lieu dans l'État de Zamfara, précisément dans la forêt de Makakkari, érigée en quartier général, par ces gangs qui sèment la terreur dans la région avec des enlèvements, vols de bétails et qui se financent en imposant des taxes aux agriculteurs et artisans, dans les zones rurales.

Dans cette partie du nord-ouest du Nigeria, les actes de banditisme, s'étaient multipliées ces dernières semaines.

Dernier cas en date : l'attaque de la localité de Bukkuyum, dans l'État de Zamfara, vendredi dernier. Plusieurs habitants ont été enlevés et 13 membres des forces de sécurité tués.

Pour combattre ces gangs, les autorités ont déployé l'armée, depuis 2015, et même créé des forces d'auto-défense. Pourtant, la violence persiste. Le soir même de l'opération militaire dans la forêt de Makakkari, le gang ciblé préparait une attaque contre un village.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.