Burkina Faso: Malversations au sein d'une association de Kaya - Et si ce n'est que la face visible de l'iceberg

Afin d'impacter directement le vécu des populations, certaines Organisations non gouvernementales (ONG) ou certains bailleurs de fonds et organismes internationaux préfèrent souvent passer par des mouvements associatifs.

Là, les choses vont parfois plus vite que par le truchement de l'Etat connu pour ses lourdeurs administratives et parfois sa mauvaise gestion. A preuve, on a vu des cas où à travers des associations, les populations de certaines localités ont bénéficié de financements en vue de la réalisation d'activités génératrices de revenus. D'autres ont bénéficié rapidement de constructions d'infrastructures scolaires ou sanitaires.

Des barrages ont même été réalisés, par-endroits, permettant ainsi aux populations, de développer la culture de contre-saison et la pêche. On peut multiplier les exemples ; tant ils sont légion. C'est dire à quel point les associations jouent un rôle important dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Cela dit, au regard de leur importance, on devrait même encourager la création d'associations surtout lorsqu'elles ont pour objectif de s'investir dans le développement.

Bien entendu, tout doit se faire sous le regard bienveillant de l'Etat qui définit et oriente les politiques publiques. Cela va de soi dans la mesure où aucune association ne peut exercer sans une autorisation préalable des autorités compétentes. C'est dire si la liberté d'association, quoi qu'autorisée, est tout de même encadrée par des textes. L'Etat a le droit de savoir qui fait quoi et pourquoi.

C'est la preuve que certains ont une pierre à la place du coeur

Car, il faut le dire, certaines associations ressemblent à des structures fantoches aux desseins inavoués. Tandis qu'au sein d'autres, se développent des pratiques malsaines. On pourrait même les assimiler à des cavernes d'Ali Baba où se jouent les contrebandes de tous genres. En tout cas, il faut le dire, certains responsables d'associations se sucrent sur le dos des pauvres populations qu'ils sont censés servir.

C'est le cas, par exemple, de ce Coordonnateur d'une association exerçant à Kaya, qui s'est rendu coupable du détournement d'une forte somme d'argent estimée à 170 millions de F CFA. Ces fonds destinés à aider et à réduire la souffrance des personnes vulnérables et des personnes déplacées internes de plusieurs régions, ont été utilisés à des fins personnelles. Selon la Police nationale qui a réussi à mettre la main sur le malfrat, cet argent a servi à la réalisation d'une clinique médicale, l'achat d'un terrain, de véhicules et de motocyclettes à des coûts exorbitants. Et ce n'est pas tout.

Car, le mis en cause usait de son influence au sein de l'association pour faire attribuer des marchés à son épouse et à des amis. Voyez-vous ? Si, en passant par cette association, les bailleurs de fonds pensaient pouvoir atteindre rapidement leur cible, ils en ont eu pour leurs frais. Le Coordonnateur général chargé de l'exécution des actions de l'association, en a décidé autrement.

Il n'a pas encore fini de se servir, à plus forte raison, pour servir les personnes vulnérables au profit desquelles les sous ont été débloqués. Franchement, c'est la preuve que certains ont une pierre à la place du coeur. Ils ne pensent qu'à leur panse si fait qu'ils n'éprouvent aucune pitié pour leurs semblables qui, pour beaucoup, n'arrivent même pas à s'offrir un repas par jour. Et ce qui vient d'éclater au grand jour à Kaya, n'est peut-être que la face visible de l'iceberg.

Car, il faut le dire, elles sont nombreuses, les associations qui fonctionnent ainsi. Les ressources financières mises à leur disposition, servent plus à autre chose que ce pour quoi elles ont été allouées. Il suffit d'observer le train de vie de bien des responsables de mouvements associatifs, pour s'en convaincre. Toutefois, et il faut le reconnaître, de bons exemples, il y en a, qui savent utiliser à bon escient les ressources pour l'exécution des activités entrant dans le cadre du développement. Il ne faut donc pas jeter l'anathème sur tout le monde au risque de décourager tous ceux-là qui font leur travail en toute conscience.