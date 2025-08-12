Afrique Australe: Présidence de la SADC - 400 rencontres accueillies en un an par Madagascar

La Grande île sera sous les feux des projecteurs. L'accueil du 45ème Sommet va aussi générer de nombreux avantages pour le pays.

La ministre des Affaires Etrangères Rasata Rafaravavitafika prend ce jour ses fonctions en tant que Présidente du Conseil des ministres des pays membres de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe (SADC). En effet, la cérémonie de passation officielle entre elle et le Président sortant du Conseil, le zimbabwéen Amon Murwira se déroulera ce matin au Centre de Conférence Internationale d'Ivato lors de la réunion organisée en préparation du 45ème Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

Cet évènement capital aura lieu le 17 août prochain. Le Conseil des ministres de la SADC est composé des ministres des Affaires Etrangères ou des Finances de chaque pays membre. Il est chargé de superviser le fonctionnement de l'organisation et la mise en oeuvre de ses politiques. Son rôle consiste également à préparer le Sommet annuel et examiner les questions politiques, économiques et sociales de la région. C'est donc une instance décisionnelle importante au sein de la SADC.

En effet, Madagascar est en train de prendre petit à petit la gestion de toutes les instances de décisions au niveau de cette organisation régionale. Pour rappel, Eric Ratsimbazafy, Secrétaire général du Ministère des Affaires Etrangères a pris le 6 août dernier, les fonctions du Président du Comité permanent des hauts fonctionnaires et d'experts des 16 pays de la SADC. Les membres de ce comité se sont réunis pendant quatre jours à Antananarivo la semaine dernière. Pour sa part, le président Andry Rajoelina accédera officiellement à la Présidence de la SADC ce dimanche après la cérémonie de passation avec le Président sortant, le zimbabwéen Emmerson Mnangagwa.

Un poste qu'il assurera pour un mandat d'un an. Andry Rajoelina sera donc le premier ressortissant Malagasy à accéder à ce poste depuis l'année d'adhésion de Madagascar au sein de la SADC en 2005. Il assumera son rôle à la tête de la Troïka pour prendre les décisions sensibles liées à la paix, la sécurité et l'intégration régionale.

Leadership régional

En ce qui concerne les questions relatives à l'organisation et à la préparation, la Grande île est fin prête pour accueillir ce 45ème Sommet. Il n'y a plus qu'à attendre l'arrivée des délégations officielles, notamment des Chefs d'Etat qui fouleront le sol Malagasy à partir du 15 et 16 août, a expliqué un responsable présent hier au CCI Ivato.

En tout cas, Madagascar sera sous les feux des projecteurs durant son mandat à la Présidence de la Communauté de Développement de l'Afrique Australe. Au cours d'une interview, la ministre du Tourisme et de l'Artisanat Viviane Dewa a laissé entendre que durant cette période, la Grande île accueillera plus de 400 rencontres de haut niveau qui engendreraient la venue de dirigeants et de hauts responsables venant des 16 pays membres de la SADC. Aussi, outre la reconnaissance du leadership régional et les nombreuses infrastructures construites dans le cadre de ce sommet, le pays devrait aussi s'attendre à un développement économique accru, dans la mesure où ces rencontres constituent une occasion pour mettre en valeur les potentiels économiques, culturels et surtout touristiques de Madagascar.

L'afflux des délégations et des visiteurs pourraient générer des retombées économiques positives pour le pays. Nul n'ignore d'ailleurs que l'accueil de ce Sommet et la construction des infrastructures y afférentes a entraîné la création de milliers d'emplois notamment dans les secteurs de la construction et du BTP, les transports, les nouvelles technologies, l'hôtellerie et le commerce.

L'organisation de ce Sommet assure aussi une meilleure visibilité pour le pays et constitue une occasion de confirmer l'hospitalité Malagasy connue et reconnue mondialement. Pour l'heure, les délégations de fonctionnaires et d'experts qui sont déjà dans nos murs depuis la semaine dernière ont exprimé leur satisfaction par rapport à l'accueil, à l'organisation et à la restauration proposée par des prestataires locaux.